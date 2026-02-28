OM : Habib Beye est déjà fan de Tochukwu Nnadi

Pas encore utilisé depuis son arrivée à l’OM pour 6 millions d’euros cet hiver, Tochukwu Nnadi pourrait disputer ses premières minutes avec le club phocéen à l’occasion du choc de dimanche face à l’OL.

Recruté à Zulte Waregem pour 6 millions d’euros lors du mercato hivernal, Tochukwu Nnadi enchaîne les désillusions. L’international nigérian a été envoyé en tribunes contre le PSG, Strasbourg ou encore à Brest pour la première d’Habib Beye. De quoi soulever de nombreux débats chez les supporters phocéens sur le réel niveau du milieu défensif de 22 ans. Mais à l’occasion du stage à Marbella, le nouvel entraîneur de l’OM a eu l’occasion de voir son joueur de plus près. Et ce samedi en conférence de presse, Habib Beye n’a pas caché qu’il avait été séduit par Tochukwu Nnadi. Le Nigérian pourrait faire ses grands débuts avec Marseille dimanche au Vélodrome contre l’OL.

« C’est un joueur très intéressant car il apporte beaucoup d’impact, il a beaucoup de vélocité. C’est un joueur disponible qui peut couvrir beaucoup de terrain et qui est très impactant. Il est surprenant car malgré l’intensité, il arrive à avoir un vrai contrôle avec le ballon et peut nous apporter cette sérénité dont on a besoin à l’intérieur du jeu. Quand je suis arrivé, j’ai été le voir en lui expliquant que je n’avais que 24 heures pour faire mes choix à Brest. Mais cette semaine à Marbella, à l’image de tous les joueurs, a été de grande grande qualité » a avoué Habib Beye, séduit par le profil de Tochukwu Nnadi, un milieu défensif aux qualités physiques au-dessus de la moyenne de l’effectif olympien et qui peut apporter un profil différent de Hojbjerg, Vermeeren ou encore Timber dans l’entrejeu olympien. Reste donc à voir si, pour la première fois depuis son arrivée à Marseille, Tochukwu Nnadi sera sur la feuille de match. Et pourquoi pas titulaire face à l’Olympique Lyonnais pour tenter de contrarier les plans de Paulo Fonseca.