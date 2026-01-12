ICONSPORT_281321_0131

L’OL rêve de cette pépite, son prix triple par magie

OL12 janv. , 13:00
parGuillaume Conte
1
L'OL avait déniché un bon plan en Ligue 1 pour se renforcer à moindre coût. Mais le profil d'Alpha Touré plait à beaucoup d'équipes, et le FC Metz fait grimper les enchères de manière vertigineuse.
Héros de la montée du FC Metz en Ligue 1 notamment lors du barrage face à Reims, Alpha Touré a de grandes chances de quitter la Lorraine cet hiver. Le milieu de terrain de 19 ans possède de nombreux courtisans. L’OL, qui était sur le coup depuis quelques semaines, n’est plus seul en liste. Dommage pour le club rhodanien, qui espérait récupérer le Sénégalais pour une somme proche de 3 millions d’euros.

L'OL grillé par West Ham, Francfort et Feyenoord

Mais selon le média sénégalais Wiw Sport, l'emballement est total dans ce dossier. West Ham et Francfort sont les deux clubs les plus pressants pour ce milieu de terrain défensif costaud, qui aime jouer sous pression et à l’aise dans la relance. Avec déjà une quarantaine de matchs avec les Grenats, Touré a permis aux scouts européens de se faire une idée précise de ses qualités.
Le FC Metz vient de refuser une offre de 7 ME de la part des Hammers, et le transfert du Sénégalais est bien parti pour se boucler à une somme légèrement inférieure à 10 ME. Un prix triplé devant la concurrence, et qui risque bien de mettre KO l’Olympique Lyonnais.
Le club rhodanien a moins besoin de vendre cet hiver, et pourrait donc faire peu évoluer son effectif. L’idée était au départ de vendre Tanner Tessmann pour recruter un joueur moins cher au milieu de terrain. Mais le prix grimpant d’Alpha Touré devrait mettre un terme à l’intérêt de l’OL. Un autre club français est en tout cas sur les rangs, puisque l’OGC Nice est venu aux renseignements auprès du FC Metz. Feyenoord a également formulé une offre, refusée par le club dernier de Ligue 1.
A. Touré

A. Touré

SenegalSénégal Âge 19 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs17
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_282097_0178
OL

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

Rolland Courbis
Info

Le foot français rend hommage à Rolland Courbis

ICONSPORT_281658_0110
PSG

PSG : Gonçalo Ramos intransférable à vie, c'est l'amour fou

Fil Info

12 janv. , 14:00
Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds
12 janv. , 13:40
Le foot français rend hommage à Rolland Courbis
12 janv. , 13:20
PSG : Gonçalo Ramos intransférable à vie, c'est l'amour fou
12 janv. , 12:40
L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME
12 janv. , 12:20
PSG : Fabian Ruiz au Real, la folle surprise de l'été 2026
12 janv. , 12:04
Le PSG avec six absents contre le Paris FC
12 janv. , 12:00
Abdelli arrive à l’OM avec un renfort surprise
12 janv. , 11:40
Six recrues cet hiver, Nantes vise encore du lourd

Derniers commentaires

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

C'est se qui est arrivé a Fofana. Mais je pense que Moreira est d'avantage bosseur que Fofana.

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

Le plus dur arrive. Il va à présent être attendu par les défenses en face et va donc devoir varier son jeu car l'effet de surprise va s'estomper. C'est souvent le plus dur pour les ailiers d'arriver à varier le jeu après quelques bons matchs où les latéraux / DC d'en face commencent à s'acclimater au jeu du joueur.

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

pour le moment la qualif est loin d'etre assurer

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

6 espagnoles ds le top 50, 5 françaises ds le top 50, à part Madrid x2 et Barca, ben c'est fini en fait, il n'y a qu'à regarder le classement des différentes coupes européennes cette saison Je regrette l'époque où tu bloquais tt le monde car personne n'était d'accord avec toi (va comprendre pourquoi) ça ns empêchait de lire de telles conneries

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Le respect peut revenir. Mais faut une direction forte, implacable, et dont les exemples de décisions fortes ne manquent pas. Y'a que comme ça que tu te feras respecter. Quand les jeunes avec leurs agents viendront dorénavant, ils sauront à quoi s'en remettre. Sur le long terme je pense vraiment qu'on est gagnant en tout cas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading