L’OL rêve de cette pépite, son prix triple par magie

L'OL avait déniché un bon plan en Ligue 1 pour se renforcer à moindre coût. Mais le profil d'Alpha Touré plait à beaucoup d'équipes, et le FC Metz fait grimper les enchères de manière vertigineuse.

Héros de la montée du FC Metz en Ligue 1 notamment lors du barrage face à Reims, Alpha Touré a de grandes chances de quitter la Lorraine cet hiver. Le milieu de terrain de 19 ans possède de nombreux courtisans. L’OL , qui était sur le coup depuis quelques semaines, n’est plus seul en liste. Dommage pour le club rhodanien, qui espérait récupérer le Sénégalais pour une somme proche de 3 millions d’euros.

L'OL grillé par West Ham, Francfort et Feyenoord

Mais selon le média sénégalais Wiw Sport, l'emballement est total dans ce dossier. West Ham et Francfort sont les deux clubs les plus pressants pour ce milieu de terrain défensif costaud, qui aime jouer sous pression et à l’aise dans la relance. Avec déjà une quarantaine de matchs avec les Grenats, Touré a permis aux scouts européens de se faire une idée précise de ses qualités.

Le FC Metz vient de refuser une offre de 7 ME de la part des Hammers, et le transfert du Sénégalais est bien parti pour se boucler à une somme légèrement inférieure à 10 ME. Un prix triplé devant la concurrence, et qui risque bien de mettre KO l’Olympique Lyonnais.

Le club rhodanien a moins besoin de vendre cet hiver, et pourrait donc faire peu évoluer son effectif. L’idée était au départ de vendre Tanner Tessmann pour recruter un joueur moins cher au milieu de terrain. Mais le prix grimpant d’Alpha Touré devrait mettre un terme à l’intérêt de l’OL. Un autre club français est en tout cas sur les rangs, puisque l’OGC Nice est venu aux renseignements auprès du FC Metz . Feyenoord a également formulé une offre, refusée par le club dernier de Ligue 1.