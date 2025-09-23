ICONSPORT_262754_0246

« On a un lien particulier avec Lyon », RMC fonce voir Aulas

OL23 sept. , 11:30
parGuillaume Conte
L'OL revient cette saison sur la carte de l'Europe, et RMC a décidé de fêter ça en célébrant un anniversaire particulier pour son émission vedette. 
Semaine particulière à l’Olympique Lyonnais, qui va débuter sa campagne européenne sur le terrain d’Utrecht. Les bonnes habitudes reprennent à l’OL avec donc une nouvelle aventure en Europa League, en attendant une belle saison en Ligue 1 et une éventuelle qualification en Ligue des Champions dans quelques mois. L’occasion de revivre les grandes années de l’OL version Jean-Michel Aulas. Et ce mardi soir, RMC a décidé de marquer le coup en prenant la direction de la capitale des Gaules pour y fêter un anniversaire bien particulier. 
En effet, l’aventure de l’émission l’After Foot s’est lancé le 4 avril 2026, et les 20 ans approchent donc. Et c’est à Lyon que ce talk-show a débuté, avec déjà Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, au soir d’un quart de finale de la Ligue des Champions entre Lyon et le Milan AC. Un souvenir encore vivant dans la mémoire de l’animateur vedette de l’émission. 

RMC dit merci à l'OL

« On a un lien particulier avec Lyon. D’entrée de jeu, il y avait eu tous les ingrédients d’un bon After avec ce match : la dramaturgie, la déception, l’analyse nécessaire, les réactions des supporters qui pouvaient se lâcher. Quelque part, ce match et l’OL nous ont lancés », a reconnu Gilbert Brisbois, qui va aller à la rencontre de Jean-Michel Aulas pour l’occasion. L’émission sera en effet retransmise en direct de La Table, restaurant du centre de Lyon, à partir de 22 ans, et le dirigeant historique de l’OL sera au rendez-vous. 
Nul doute que JMA évoquera son actualité, avec notamment sa candidature pour le poste de Maire de Lyon, mais aussi l’OL, ses déboires et ses réussites, dans une actualité qui a été très riche ces dernières semaines. 

Lire aussi

L'OL prépare un coup énorme en BelgiqueL'OL prépare un coup énorme en Belgique
La sonnette d'alarme tirée pour 3 joueurs de l'OLLa sonnette d'alarme tirée pour 3 joueurs de l'OL
Articles Recommandés
ICONSPORT_271637_0024
Foot Europeen

« Une honte », le classement du Ballon d’Or fait hurler

ICONSPORT_271638_0248
OM

L'OM brille contre le PSG, De Zerbi a un problème

ICONSPORT_271638_0229
Ligue 1

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

ICONSPORT_271259_0133
FC Nantes

L1 : Nantes et Rennes surclassent l'OL, il applaudit

Fil Info

14:00
« Une honte », le classement du Ballon d’Or fait hurler
13:30
L'OM brille contre le PSG, De Zerbi a un problème
13:00
Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?
12:40
L1 : Nantes et Rennes surclassent l'OL, il applaudit
12:20
OM-PSG : Pierre Ménès ne félicite pas Marseille
12:00
PSG : Mbaye vendu au Barça pour un prix absurde
11:00
« L’ASSE fait peur » : La Ligue 2 n’a jamais vu ça
10:40
Ballon d'Or : Dembélé a pulvérisé Yamal, le détail des votes
10:20
OM : Le niveau de Paixao fait paniquer Marseille

Derniers commentaires

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

alors deja hier je t'ai pas parler arrete l'alcool mec de plus meme ce matin tu disais ne pas avoir vu les images la pleurnicheuse alors qu'on a tous bien vu que c'est un marseillais qui la remet! et je vais t'apprendre une regle que tu connais pas un hor jeu ne seras pas siffler si un def la remet en la contrant par exemble tu es pas a la page que tu le veuilles ou non rennes et lyon c'est du malus

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Mais pourtant à chaque fois je lis, venant des supporters parisiens, qu'ils ne veulent absolument pas perdre ce match. Et pas parce que c'est 3 points de plus, juste parce que c'est l'OM. Il n'y a qu'à aller voir la rage que certains ont sur youtube par exemple.

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

C est vrai 😉 Comment leurs en vouloir, ils ont découvert ce sport avec le gaz du Qatar donc on peut dire qu ils sont les adolescents du Football

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Sur sa maturité surtout.

Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Rien que son pseudo en dit long sur son complexe

CalendrierRésultats

Aucune donnée disponible

Loading