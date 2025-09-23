« On a un lien particulier avec Lyon », RMC fonce voir Aulas

L'OL revient cette saison sur la carte de l'Europe, et RMC a décidé de fêter ça en célébrant un anniversaire particulier pour son émission vedette.

Semaine particulière à l’Olympique Lyonnais , qui va débuter sa campagne européenne sur le terrain d’Utrecht. Les bonnes habitudes reprennent à l’OL avec donc une nouvelle aventure en Europa League, en attendant une belle saison en Ligue 1 et une éventuelle qualification en Ligue des Champions dans quelques mois. L’occasion de revivre les grandes années de l’OL version Jean-Michel Aulas. Et ce mardi soir, RMC a décidé de marquer le coup en prenant la direction de la capitale des Gaules pour y fêter un anniversaire bien particulier.

En effet, l’aventure de l’émission l’After Foot s’est lancé le 4 avril 2026, et les 20 ans approchent donc. Et c’est à Lyon que ce talk-show a débuté, avec déjà Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, au soir d’un quart de finale de la Ligue des Champions entre Lyon et le Milan AC. Un souvenir encore vivant dans la mémoire de l’animateur vedette de l’émission.

RMC dit merci à l'OL

« On a un lien particulier avec Lyon. D’entrée de jeu, il y avait eu tous les ingrédients d’un bon After avec ce match : la dramaturgie, la déception, l’analyse nécessaire, les réactions des supporters qui pouvaient se lâcher. Quelque part, ce match et l’OL nous ont lancés », a reconnu Gilbert Brisbois, qui va aller à la rencontre de Jean-Michel Aulas pour l’occasion. L’émission sera en effet retransmise en direct de La Table, restaurant du centre de Lyon, à partir de 22 ans, et le dirigeant historique de l’OL sera au rendez-vous.

Nul doute que JMA évoquera son actualité, avec notamment sa candidature pour le poste de Maire de Lyon, mais aussi l’OL, ses déboires et ses réussites, dans une actualité qui a été très riche ces dernières semaines.