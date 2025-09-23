L'OL prépare un coup énorme en Belgique

L'OL n'a plus les mêmes moyens qu'avant et va donc devoir se montrer intelligent dans les semaines à venir pour se renforcer. Un milieu offensif belge plait particulièrement à la direction rhodanienne.

L' OL réalise pour le moment un très bon début de saison. Les hommes de Paulo Fonseca sont concernés et efficaces. Assez pour être actuellement dans le wagon de tête de la Ligue 1. Les fans et observateurs lyonnais espèrent que cette dynamique durera même si le manque de profondeur de l'effectif de l'Olympique Lyonnais pourrait finir par porter préjudice. Pour le moment, Fonseca va devoir faire avec les moyens du bord. Car dans le futur, le Portugais a un coup en tête à tenter du côté de la Belgique.

Stroeykens, la nouvelle trouvaille belge de l'OL ?

Selon les informations de Jeunes Footeux, l'OL veut en effet recruter Mario Stroeykens, qui sera libre de tout contrat avec Anderlecht en juin prochain. Le milieu offensif belge, âgé de 20 ans, pourrait se laisser tenter par une expérience en France, qui plus est dans un club qui est à la recherche de jeunes joueurs pour préparer l'avenir. Il faudra néanmoins faire vite pour la direction lyonnaise au vu de la concurrence dans le dossier.

L'OM, l'AC Milan, le FC Porto ou encore le SC Braga sont également à l'affût pour enrôler le prodige belge d'Anderlecht. A noter que la dernière fois que l'Olympique Lyonnais a tenté le coup avec un jeune Belge, l'expérience a été plutôt concluante. En effet, Malick Fofana est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs rhodaniens. De quoi tenter Stroeykens de rejoindre les rangs de l'OL ? On le saura prochainement, même s'il aura sans doute peu de chances de pouvoir évoluer avec son compatriote. Sauf rebondissement, Fofana quittera Lyon bientôt. L'occasion pour la direction lyonnaise de recevoir un très joli chèque.