ICONSPORT_243592_0006
Mario Stroeykens

L'OL prépare un coup énorme en Belgique

OL23 sept. , 8:40
parHadrien Rivayrand
L'OL n'a plus les mêmes moyens qu'avant et va donc devoir se montrer intelligent dans les semaines à venir pour se renforcer. Un milieu offensif belge plait particulièrement à la direction rhodanienne. 
L'OL réalise pour le moment un très bon début de saison. Les hommes de Paulo Fonseca sont concernés et efficaces. Assez pour être actuellement dans le wagon de tête de la Ligue 1. Les fans et observateurs lyonnais espèrent que cette dynamique durera même si le manque de profondeur de l'effectif de l'Olympique Lyonnais pourrait finir par porter préjudice. Pour le moment, Fonseca va devoir faire avec les moyens du bord. Car dans le futur, le Portugais a un coup en tête à tenter du côté de la Belgique. 

Stroeykens, la nouvelle trouvaille belge de l'OL ? 

Selon les informations de Jeunes Footeux, l'OL veut en effet recruter Mario Stroeykens, qui sera libre de tout contrat avec Anderlecht en juin prochain. Le milieu offensif belge, âgé de 20 ans, pourrait se laisser tenter par une expérience en France, qui plus est dans un club qui est à la recherche de jeunes joueurs pour préparer l'avenir. Il faudra néanmoins faire vite pour la direction lyonnaise au vu de la concurrence dans le dossier.

Lire aussi

L'OL privé d'un défenseur pendant trois semainesL'OL privé d'un défenseur pendant trois semaines
L'OM, l'AC Milan, le FC Porto ou encore le SC Braga sont également à l'affût pour enrôler le prodige belge d'Anderlecht. A noter que la dernière fois que l'Olympique Lyonnais a tenté le coup avec un jeune Belge, l'expérience a été plutôt concluante. En effet, Malick Fofana est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs rhodaniens. De quoi tenter Stroeykens de rejoindre les rangs de l'OL ? On le saura prochainement, même s'il aura sans doute peu de chances de pouvoir évoluer avec son compatriote. Sauf rebondissement, Fofana quittera Lyon bientôt. L'occasion pour la direction lyonnaise de recevoir un très joli chèque.  
Articles Recommandés
ICONSPORT_271304_0198
ASSE

« L’ASSE fait peur » : La Ligue 2 n’a jamais vu ça

ICONSPORT_271641_0290
Foot Europeen

Ballon d'Or : Dembélé a pulvérisé Yamal, le détail des votes

ICONSPORT_270916_0093
OM

OM : Le niveau de Paixao fait paniquer Marseille

ICONSPORT_271025_0557
PSG

Chevalier boulet du Classique, le PSG pleure Donnarumma

Fil Info

11:00
« L’ASSE fait peur » : La Ligue 2 n’a jamais vu ça
10:40
Ballon d'Or : Dembélé a pulvérisé Yamal, le détail des votes
10:20
OM : Le niveau de Paixao fait paniquer Marseille
10:00
Chevalier boulet du Classique, le PSG pleure Donnarumma
9:30
La modestie de l'OM, c'était l'équipe B du PSG
9:00
Man United trouve sa nouvelle priorité à Milan
8:20
OM : Roberto De Zerbi crache sur le PSG
8:00
Battu par l’OM, le PSG fait la fête au Vélodrome
00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 7e journée

Derniers commentaires

Chevalier boulet du Classique, le PSG pleure Donnarumma

Il m'a déçu vu que je vantais ses capacités aériennes, cette défaite est pour lui, maintenant il va falloir être plus performant et éviter ces boulettes

Battu par l’OM, le PSG fait la fête au Vélodrome

Surtout c est que le PSG a encore 3 points d avance et....... ousmane ballon d or !!!! Ousmane ballon d or !!!!

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

ou pas

OM : Roberto De Zerbi crache sur le PSG

Alors il faut beau aujourd en Alsace ??? Grillé le mytho .😂🤣

OM : Roberto De Zerbi crache sur le PSG

Le marseillais d Alsace 😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading