La sonnette d'alarme tirée pour 3 joueurs de l'OL

L'OL réalise un très bon début de saison malgré des moyens moins importants. Le collectif de Paulo Fonseca répond parfaitement et trois joueurs sont particulièrement importants pour l'entraineur portugais.

L' OL sait que la saison en cours sera difficile à tenir sur le même rythme qu'actuellement mais les joueurs de Paulo Fonseca font pour le moment le travail. Après 5 journées disputées en Ligue 1, les Gones comptent déjà 12 points. L'OL est donc dans le wagon de tête, pour le plus grand plaisir de ses fans et observateurs. Ces derniers espèrent que leurs joueurs pourront surfer sur leur grande confiance pour faire de belles choses. Problème, le manque de profondeur de banc des Rhodaniens pourrait finir par porter préjudice. D'ailleurs, depuis le début de cette nouvelle saison, trois joueurs ont disputé toutes les minutes possibles avec l'Olympique Lyonnais.

Fonseca prêt à faire tourner un peu ?

Ces dernières heures, Olympique et Lyonnais rappelle en effet que Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann et Ainsley Maitland-Niles n'ont pas eu de temps pour se reposer. En ne prenant pas en compte les différents temps additionnels, cela fait donc déjà 450 minutes au compteur pour les trois joueurs concernés. Reste à savoir si les Gones les feront souffler lors de la prochaine journée de Ligue 1, qui sera face à Lille dimanche soir. Entre temps, l'OL sera aussi sur la pelouse d'Utrecht pour ses grands débuts en Europa League jeudi soir. Paulo Fonseca fera certainement des choix forts.

La gestion des individualités lyonnaises fera la différence dans un exercice qui sera long et exigeant. Quitte à faire largement tourner en Europe, même si les fans de l'OL aimeraient vivre de grandes émotions sur la scène européenne. Mais la priorité est sans doute ailleurs pour une saison qui est celle de la rigueur à Lyon. Et ça réussit pour le moment plutôt pas mal au club lyonnais.