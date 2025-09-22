ICONSPORT_271163_0227
La sonnette d'alarme tirée pour 3 joueurs de l'OL

22 sept.
Hadrien Rivayrand
L'OL réalise un très bon début de saison malgré des moyens moins importants. Le collectif de Paulo Fonseca répond parfaitement et trois joueurs sont particulièrement importants pour l'entraineur portugais. 
L'OL sait que la saison en cours sera difficile à tenir sur le même rythme qu'actuellement mais les joueurs de Paulo Fonseca font pour le moment le travail. Après 5 journées disputées en Ligue 1, les Gones comptent déjà 12 points. L'OL est donc dans le wagon de tête, pour le plus grand plaisir de ses fans et observateurs. Ces derniers espèrent que leurs joueurs pourront surfer sur leur grande confiance pour faire de belles choses. Problème, le manque de profondeur de banc des Rhodaniens pourrait finir par porter préjudice. D'ailleurs, depuis le début de cette nouvelle saison, trois joueurs ont disputé toutes les minutes possibles avec l'Olympique Lyonnais. 

Fonseca prêt à faire tourner un peu ? 

Ces dernières heures, Olympique et Lyonnais rappelle en effet que Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann et Ainsley Maitland-Niles n'ont pas eu de temps pour se reposer. En ne prenant pas en compte les différents temps additionnels, cela fait donc déjà 450 minutes au compteur pour les trois joueurs concernés. Reste à savoir si les Gones les feront souffler lors de la prochaine journée de Ligue 1, qui sera face à Lille dimanche soir. Entre temps, l'OL sera aussi sur la pelouse d'Utrecht pour ses grands débuts en Europa League jeudi soir. Paulo Fonseca fera certainement des choix forts.

L’OL bis en Ligue Europa, ça va râlerL’OL bis en Ligue Europa, ça va râler
La gestion des individualités lyonnaises fera la différence dans un exercice qui sera long et exigeant. Quitte à faire largement tourner en Europe, même si les fans de l'OL aimeraient vivre de grandes émotions sur la scène européenne. Mais la priorité est sans doute ailleurs pour une saison qui est celle de la rigueur à Lyon. Et ça réussit pour le moment plutôt pas mal au club lyonnais. 
Derniers commentaires

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Et pas d image sur le but HJ ou le HJ de Auba qui se fait pousser dans la surface C etait gros comme une maison que l arbitre ne voulait pas qu on plante le 2 eme

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

franchement non, il se troue plusieurs fois mais il a eu de la chance a chaque fois, la fois ou il a dribbler en dernier défenseur et se fait prendre comme un poussin, et l'autre fois sur dans notre surface ou il essaye de faire demi tour pour relance mais la balle ricoche sur son genoux et rulli récupère, je dis pas qu'il est mauvais hein, mais a son poste il est hyper exposé dans la façon dont RDZ veut jouer, il a pas le droit de faire ça, il est plus jeune maintenant a 26 piges ça devrait être acquis

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Ton gamin a fait un bon matchs ce soir 😉

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Oui mais j'ai beaucoup aimé Emerson qui a éteint Hakimi.

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Les chiffres peuvent mentir et ça il est facile de le prouver. Mais c'est un autre sujet.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

