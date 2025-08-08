TV ‍: Zack Nani s'offre les droits exclusifs d'un championnat

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Cet été, Canal+ a définitivement abandonné le championnat saoudien. Les fans de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Alexandre Lacazette se demandaient alors où ils verraient les matchs de leurs idoles. Zack Nani a résolu leur problème.

On peut dépenser plusieurs dizaines de millions d'euros, attirer deux Ballons d'or en activité et pourtant rester invisible à la télévision française. C'est le sort connu par la Saudi Pro League au cours de l'été. Le championnat qui monte dans le monde n'a pas su convaincre Canal+ de continuer la collaboration. Après deux ans de diffusion et des audiences très faibles, la chaîne cryptée n'a pas renouvelé son offre de football saoudien. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Joao Felix ou encore Alexandre Lacazette semblaient condamnés à disparaître des écrans français cette saison.

Zack Nani diffusera la Saudi Pro League

Une issue vient finalement d'être trouvée. La Saudi Pro League sera bien diffusée en France. Pas par une chaîne traditionnelle mais par le célèbre streamer Zack Nani. Il a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce vendredi dans une vidéo au ton humoristique. Le championnat saoudien pourra être regardé gratuitement sur les chaînes Twitch et Youtube de ce grand supporter de l'Olympique Lyonnais.

Il retransmettra ainsi trois matchs par semaine, devenant le premier streamer de France à s'offrir les droits d'un championnat de football professionnel. Il n'est toutefois pas le premier dans le monde, loin de là. On se souvient du Brésilien Cazé TV sur Youtube qui avait acquis les droits de la Ligue 1 dans son pays la saison passée, devenant la coqueluche de certains supporters français qui regardaient les matchs sur sa chaîne avec un VPN. Au vu de la popularité de Zack Nani dans l'Hexagone, l'Arabie Saoudite a peut-être trouvé le moyen idéal de capter enfin une audience importante en France.