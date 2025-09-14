Tolisso OL

OL : Tolisso célèbre comme Lacazette, c’est lui le nouveau buteur

OL14 sept. , 21:35
parAlexis Rose
Orphelin d’avant-centre depuis le départ de Georges Mikautadze en toute fin de mercato estival, l’Olympique Lyonnais peut compter sur son nouveau buteur… Corentin Tolisso.
Ce dimanche soir, à l’occasion de la grande affiche du dimanche soir entre Rennes et Lyon, Paulo Fonseca n’a pas eu d’autre choix que d’inventer une composition d’équipe sans avant-centre. Alors que la nouvelle recrue Satriano n’est pas encore à 100 % et que le jeune Molebe est encore trop tendre pour débuter un match de L1, l'entraîneur portugais a décidé de mettre Corentin Tolisso à la pointe de son 4-2-3-1. Avec une certaine réussite, vu que c’est le numéro 8 de l’OL qui a ouvert le score face à Rennes dès la 14e minute de jeu. Un but qui permet à Lyon d’être devant à la pause, mais qui montre aussi que Tolisso est un vrai grand joueur sur lequel Fonseca peut compter.

Lire aussi

OL : Tolisso sacrifié, Fonseca n'a pas le choixOL : Tolisso sacrifié, Fonseca n'a pas le choix

Tolisso fait la célébration de Lacazette

Décisif à 13 reprises en 2025, avec 10 buts et 3 passes décisives, Tolisso se transforme comme le joueur le plus décisif de Lyon ces derniers mois. De quoi en faire le successeur d'Alexandre Lacazette. D’ailleurs, après son but à Rennes, Tolisso a rendu hommage à son ami et ancien coéquipier à Lyon en faisant la même célébration que Lacazette. Un geste fort qui a ravi tous les supporters lyonnais, toujours aussi fans de leur capitaine.
C. Tolisso

C. Tolisso

FranceFrance Âge 31 Milieu

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270673_0059
OL

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

Raphinha Barça
Liga

Liga : Le Barça colle une raclée à Valence

Rennes OL Morton
Ligue 1

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

Fil Info

22:58
Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier
22:53
Liga : Le Barça colle une raclée à Valence
22:43
L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou
22:42
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:26
Rennes-OL : Le tacle de fou de Morton
22:00
Le PSG a une énorme concurrence pour Bouaddi
21:00
Neymar privé de Coupe du monde, le Brésil le prévient
20:40
Zidane arrive, un joueur de Deschamps l'annonce
20:20
PSG : En pleurs, Kimpembe fait ses adieux au Parc

Derniers commentaires

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

J ai reçu une injustice Rennes- OM donc AIE pour les trolls

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

slt,je vois depuis tout a l'heure que tu enchaines tacle sur tacles^^

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

Salut Doug A eux d assumer face a leur betise

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

c'est sur qu'a regarder que ton club jouer tu ne peux pas faire de comparaison

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

en dehors de tout ça , on a toujours pas pris de but a 11 contre 11 cette année, et on estt certainement l'equipe la plus agreable a voir jouer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading