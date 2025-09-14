OL : Tolisso célèbre comme Lacazette, c’est lui le nouveau buteur

Orphelin d’avant-centre depuis le départ de Georges Mikautadze en toute fin de mercato estival, l’Olympique Lyonnais peut compter sur son nouveau buteur… Corentin Tolisso.

Ce dimanche soir, à l’occasion de la grande affiche du dimanche soir entre Rennes et Lyon, Paulo Fonseca n’a pas eu d’autre choix que d’inventer une composition d’équipe sans avant-centre. Alors que la nouvelle recrue Satriano n’est pas encore à 100 % et que le jeune Molebe est encore trop tendre pour débuter un match de L1, l'entraîneur portugais a décidé de mettre Corentin Tolisso à la pointe de son 4-2-3-1. Avec une certaine réussite, vu que c’est le numéro 8 de l’ OL qui a ouvert le score face à Rennes dès la 14e minute de jeu. Un but qui permet à Lyon d’être devant à la pause, mais qui montre aussi que Tolisso est un vrai grand joueur sur lequel Fonseca peut compter.

Tolisso fait la célébration de Lacazette

Décisif à 13 reprises en 2025, avec 10 buts et 3 passes décisives, Tolisso se transforme comme le joueur le plus décisif de Lyon ces derniers mois. De quoi en faire le successeur d'Alexandre Lacazette. D’ailleurs, après son but à Rennes, Tolisso a rendu hommage à son ami et ancien coéquipier à Lyon en faisant la même célébration que Lacazette. Un geste fort qui a ravi tous les supporters lyonnais, toujours aussi fans de leur capitaine.