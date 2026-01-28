ICONSPORT_277063_0573

OL : Yaremchuk nouveau buteur de Lyon, c'est fait

OL28 janv. , 13:40
parCorentin Facy
A la recherche d’un buteur pour compenser le départ de Martin Satriano à Getafe, l’OL a trouvé son buteur avec l’attaquant ukrainien Roman Yaremchuk. Les négociations sont très avancées avec l’Olympiakos.
L’Olympique Lyonnais est très satisfait du rendement d’Endrick depuis la signature du Brésilien au début du mois de janvier, mais les Gones souhaitent encore se renforcer dans le secteur offensif. En effet, le club rhodanien est à la recherche d’un véritable numéro neuf dans le but de compenser numériquement le départ de Martin Satriano à Getafe. Depuis plusieurs semaines, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca explorent plusieurs pistes de buteurs européens avec l’objectif d’en trouver un qui coche toutes les cases.
L’idée est de faire venir un joueur assez grand, un style d’avant-centre que l’OL n’a pas dans son effectif, sans se ruiner évidemment. Les dirigeants lyonnais ont peut-être enfin trouvé l’oiseau rare. Selon les informations de Sacha Tavolieri, il y a désormais de fortes chances que Roman Yaremchuk rejoigne l’Olympique Lyonnais d’ici la fin du mercato hivernal la semaine prochaine. Et pour cause, le journaliste de Sky Sports révèle que des négociations « avancées » sont en cours entre l’OL et l’Olympiakos pour le prêt payant avec option d’achat du buteur ukrainien de 30 ans.
Les chiffres n’ont pas encore été révélés, mais toutes les parties concernés souhaitent trouver un accord dès ce mercredi avant le match de Ligue des Champions entre l’Olympiakos et l’Ajax Amsterdam. Notre confrère précise que Paulo Fonseca a été directement impliqué dans ce choix. En concertation avec Matthieu Louis-Jean, l’entraîneur portugais a validé la piste Roman Yaremchuk, qu’il estime très complémentaire d’Endrick mais aussi de Pavel Sulc sur le front de l’attaquant lyonnaise pour la seconde partie de saison.

Un accord quasiment ficelé avec l'Olympiakos

Lié à l’Olympiakos jusqu’en juin 2028, Roman Yaremchuk est avant tout une belle opportunité de marché pour l’OL. L’attaquant ukrainien ne dispose pas d’un temps de jeu suffisant en Grèce et est favorable à un départ pour se relancer. Auteur de 17 buts en 65 sélections avec la sélection ukrainienne, il dispose d’une très solide expérience un peu partout en Europe : Dynamo Kiev, La Gantoise, Benfica, Bruges, Valence et maintenant l’Olympiakos.
C’est un buteur expérimenté au profil très physique (1m91) et auteur de 107 buts en professionnels depuis le début de la carrière qui pourrait donc poser ses valises dans la capitale des Gaules. Il ne reste plus qu’à finaliser les discussions avec l’Olympiakos en espérant trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties et l’OL tiendra enfin son numéro neuf tant attendu depuis le départ de Martin Satriano.

