OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

Déterminé à jouer le Mondial avec la Seleçao, Endrick ne reviendra au Real Madrid que s'il a la garantie d'avoir du temps de jeu, ce qui n'a jamais été le cas pour l'instant. Et forcément, le prodige brésilien sera à l'écoute du marché si Florentino Perez ne lui assure rien. Ce mercredi, Topskills Sports UK révèle que plusieurs gros clubs européens sont prêts à faire une offre majeure pour Endrick. «», explique le média spécialisé anglais.