ICONSPORT_282118_0008
Endrick

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

OL28 janv. , 12:40
parClaude Dautel
9
Auteur d'un début de carrière explosive sous le maillot de l'OL, Endrick suscite déjà l'intérêt de nombreux clubs, dont le PSG. Paris va négocier avec le Real Madrid.
Prêté par le Real Madrid à l'Olympique Lyonnais, Endrick n'a pas mis longtemps à faire comprendre qu'il avait signé en Ligue 1 pour briller. Désormais, tout le Brésil s'intéresse aux prestations de l'avant-centre de 19 ans, alors que ce dernier avait disparu des écrans depuis son transfert de Palmeiras au Real Madrid. Après le triplé contre Metz, Endrick est même apparu dans l'équipe du week-end en Europe pour plusieurs médias. Si l'OL semble tenté par l'idée de conserver le jeune attaquant une saison de plus, ce qui semble compliqué, plusieurs clubs seraient déjà entrés en négociations avec le Real Madrid pour savoir si Endrick peut faire l'objet d'un transfert l'été prochain. Parmi ces clubs, il y a le Paris Saint-Germain.

Le PSG déjà tenté par le prodige de l'OL

Déterminé à jouer le Mondial avec la Seleçao, Endrick ne reviendra au Real Madrid que s'il a la garantie d'avoir du temps de jeu, ce qui n'a jamais été le cas pour l'instant. Et forcément, le prodige brésilien sera à l'écoute du marché si Florentino Perez ne lui assure rien. Ce mercredi, Topskills Sports UK révèle que plusieurs gros clubs européens sont prêts à faire une offre majeure pour Endrick. « Chelsea prépare actuellement une offre formelle d'environ 70 millions de livres sterling (Ndlr : 80,5 millions d'euros) pour l'attaquant du Real Madrid, Endrick, et certains pensent qu'il pourrait être le leader de leur projet sportif. Endrick est désormais devenu une cible prioritaire pour Chelsea, mais Arsenal et le PSG sont aussi intéressés, ce qui pourrait faire grimper son prix », explique le média spécialisé anglais.
Dans ce dossier, c'est le Real Madrid qui aura le dernier mot. A ce stade de la saison, on ne sait pas qui sera l'entraîneur des Merengue, même si Alvaro Arbeloa fait de bons débuts sur le banc madrilène, et forcément cela influera sur l'avenir d'Endrick. Les médias espagnols proches du Real Madrid laissent entendre qu'après avoir vu les débuts de l'avant-centre avec l'Olympique Lyonnais, Florentino Perez se demande surtout comment son club a laissé partir une telle pépite, même six mois. Le PSG risque donc de se heurter au refus du patron du Real Madrid.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs2
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
9
Articles Recommandés
ICONSPORT_279860_0062
TV

TV : Ligue1+ grille BeInSports pour diffuser la Coupe du monde !

ICONSPORT_277063_0573
OL

OL : Yaremchuk nouveau buteur de Lyon, c'est fait

ICONSPORT_283063_0088
OL

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

ICONSPORT_279541_0043
OM

OM : De Zerbi menace un de ses joueurs

Fil Info

28 janv. , 14:00
TV : Ligue1+ grille BeInSports pour diffuser la Coupe du monde !
28 janv. , 13:40
OL : Yaremchuk nouveau buteur de Lyon, c'est fait
28 janv. , 13:20
OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile
28 janv. , 13:20
OM : De Zerbi menace un de ses joueurs
28 janv. , 13:06
Le Paris FC s'offre Diego Coppola
28 janv. , 13:00
ASSE : Horneland annonce son départ de Saint-Etienne
28 janv. , 12:20
OM : Du nouveau dans le dossier Abdelli
28 janv. , 12:00
PSG : L'Arabie Saoudite fait l'offre du siècle pour Dembélé

Derniers commentaires

PSG : Un dernier gros coup au mercato, Luis Enrique confirme

Bouaddi

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

paris l'a deja aligné le reste si tu l'a pas vu aligner comment tu peux savoir que c'est l'equipe type mdr

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

Coco pour moi c'est VRAIMENT chiant car on sent très vite lorsqu'il n'est pas là.

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

Grave ... il fait vraiment pitié lui.

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

"le prodige de l'OL"... 🤣😂🤣 Le prodige du Real...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading