OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

Auteur d'un début de carrière explosive sous le maillot de l'OL, Endrick suscite déjà l'intérêt de nombreux clubs, dont le PSG. Paris va négocier avec le Real Madrid.
Prêté par le Real Madrid à l'Olympique Lyonnais, Endrick n'a pas mis longtemps à faire comprendre qu'il avait signé en Ligue 1 pour briller. Désormais, tout le Brésil s'intéresse aux prestations de l'avant-centre de 19 ans, alors que ce dernier avait disparu des écrans depuis son transfert de Palmeiras au Real Madrid. Après le triplé contre Metz, Endrick est même apparu dans l'équipe du week-end en Europe pour plusieurs médias. Si l'OL semble tenté par l'idée de conserver le jeune attaquant une saison de plus
, ce qui semble compliqué, plusieurs clubs seraient déjà entrés en négociations avec le Real Madrid pour savoir si Endrick peut faire l'objet d'un transfert l'été prochain. Parmi ces clubs, il y a le Paris Saint-Germain.
Le PSG déjà tenté par le prodige de l'OL
Déterminé à jouer le Mondial avec la Seleçao, Endrick ne reviendra au Real Madrid que s'il a la garantie d'avoir du temps de jeu, ce qui n'a jamais été le cas pour l'instant. Et forcément, le prodige brésilien sera à l'écoute du marché si Florentino Perez ne lui assure rien. Ce mercredi, Topskills Sports UK révèle que plusieurs gros clubs européens sont prêts à faire une offre majeure pour Endrick. « Chelsea prépare actuellement une offre formelle d'environ 70 millions de livres sterling (Ndlr : 80,5 millions d'euros) pour l'attaquant du Real Madrid, Endrick, et certains pensent qu'il pourrait être le leader de leur projet sportif. Endrick est désormais devenu une cible prioritaire pour Chelsea, mais Arsenal et le PSG sont aussi intéressés, ce qui pourrait faire grimper son prix
», explique le média spécialisé anglais.
Dans ce dossier, c'est le Real Madrid qui aura le dernier mot. A ce stade de la saison, on ne sait pas qui sera l'entraîneur des Merengue, même si Alvaro Arbeloa fait de bons débuts sur le banc madrilène, et forcément cela influera sur l'avenir d'Endrick. Les médias espagnols proches du Real Madrid laissent entendre qu'après avoir vu les débuts de l'avant-centre avec l'Olympique Lyonnais, Florentino Perez se demande surtout comment son club a laissé partir une telle pépite, même six mois. Le PSG
risque donc de se heurter au refus du patron du Real Madrid.
E. Moreira de Sousa
Brésil • Âge 19 • Attaquant
Friendly International2026
Champions League2025/2026