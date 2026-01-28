ICONSPORT_224183_0120 (1)
olympique lyonnais - John Textor et Michele Kang

OL : John Textor tente un putsch, il se fait virer !

28 janv.
parClaude Dautel
14
C'est ce mercredi qu'a lieu l’assemblée générale d’Eagle Football Group. Après avoir tenté un coup tordu pour écarter Michele Kang, John Textor pourrait être débarqué.
A la veille du match d'Europa League contre le PAOK au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais pourrait vivre un événement de taille. En effet, ce mercredi, l'assemblée l'assemblée générale d’Eagle Football Group se tiendra à Lyon. Et si les supporters de l'OL espèrent que John Textor ne pointera pas le bout de son nez dans la capitale des Gaules, l'homme d'affaires américain pourrait vivre des désagréments autrement plus sérieux avec les autres actionnaires. Ces dernières heures, O Globo annonce qu'Ares Management, qui a notamment prêté 400 millions d'euros à John Textor pour racheter l'Olympique Lyonnais, va prendre la main sur Eagle Football Holdings (EFH), qui gère la totalité du groupe. Le fonds d'investissement aurait activé une clause devant les tribunaux anglais afin de protéger ses intérêts et de prendre les commandes de l'ensemble des actifs.

Textor a tenté un putsch

Et de son côté, RMC ajoute que John Textor a tenté au dernier moment de faire un coup tordu afin de renverser Michele Kang, laquelle a pourtant évité à l'Olympique Lyonnais d'être relégué par la DNCG l'été dernier. Ces dernières 48 heures, l'Américain aurait voulu écarter les deux représentants des actionnaires principaux, histoire d'être en position de force lors de l'assemblée générale. « Michèle Kang, a réussi le tour de force, avec ses avocats de retourner la situation en démontrant que la révocation des administrateurs était postérieure à leurs votes. Ces derniers sont donc tout à fait recevables », précise le média français.
Autrement dit, Ares a décidé de siffler la fin de la partie et ne veut plus que John Textor fasse tout et n'importe quoi pour sauver sa place. Reste que JT n'est visiblement pas décidé à tourner le dos à l'Olympique Lyonnais aussi facilement que cela. Et même si Michele Kang peut compter sur Ares pour éviter le fiasco que serait le retour de Textor, la prudence est de mise dans ce dossier.
14
