OL : Martin Satriano prêté à Getafe (officiel)

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

A cause de son histoire battu ca femme, c'est le seul qui a fait ça , toi tu confond battre une femme et violé une femme, c'est pas la même chose, le cas de greewood c'est le seul, et c'est le seul qui a étais banni de son pays natal, a cause de son histoire personne en voulait , sauf L OM qui on pris un risque