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OL : Vicens va tout dévoiler ce mardi

OL : Vicens va tout dévoiler ce mardi

OL
parGuillaume Conte
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C'est parti pour l'ère Carlos Vicens à l'OL. Officialisé ce lundi, l'entraineur espagnol dirige sa première séance ce mardi matin et parlera aux médias à 15h.
Nouvel entraineur de l’Olympique Lyonnais, Carlos Vicens aura une mission peu commune. En général, quand un club change de technicien en chef, c’est en raison d’une crise sportive ou interne, et que la situation est très compliquée. Ce n’est pas le cas à l’OL, où le départ de Paulo Fonseca pour le Sporting a certes secoué le club, mais les résultats sont corrects depuis le début de la saison. L’idée sera donc de garder le cap au niveau des grands principes de jeu, tout en ajoutant forcement des touches personnelles pour encadrer l’équipe.
Le technicien espagnol va pouvoir dévoiler tout cela pendant une journée de mardi déjà importante. Il dirige ce matin sa première séance d’entrainement avec le survêtement de l’OL sur le dos, même si ce sera avec un effectif réduit en raison du départ de nombreux internationaux. Cela lui permettra toutefois de faire connaissance de façon rapprochée avec une partie de son effectif, et de mettre en place sans pression ses principes de jeu, le prochain match de l’OL n’étant que dans 10 jours.
Enfin, après avoir été officiellement annoncé ce lundi, Carlos Vicens sera présenté à la presse ce mardi. Le rendez-vous est pris pour 15h et l’état major lyonnais sera au rendez-vous pour expliquer cette décision, revenir sur le départ de Paulo Fonseca. Mais Vicens aura surtout l’occasion d’évoquer ses ambitions, ses principes et sa philosophie de jeu pour essayer de faire au moins aussi bien que son prédécesseur portugais.

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