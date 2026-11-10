Aller au contenu
Teddy Riner président, c’est le choc chez les Bleus

Teddy Riner président, c’est le choc chez les Bleus

Equipe de France
parGuillaume Conte
2
Ajouter comme source préférée sur Google
La candidature de Teddy Riner pour le poste de président de la République a surpris au sein de l'équipe de France, même si les joueurs tricolores se veulent prudent avec ce sujet sensible. 
Même à l’approche des présidentielles de 2027, il est rare de voir l’équipe de France évoquer l’actualité politique. Mais la candidature annoncée de Teddy Riner pour le fauteuil de président de la République a forcément fait réagir. Beaucoup ont cru à une blague ou à une dernière boutade fabriquée par l’IA, mais le judoka du PSG a fait une vidéo de présentation pour justifier son choix, et a dévoilé les grandes lignes de son programme et ses idées. 
Voir un sportif de haut niveau et toujours en activité se porter candidat à l’élection présidentielle est encore inédit en France, et cela n’a pas manqué d’étonner au sein de l’équipe de France. Certains joueurs ont forcément réagi à cette actualité toute récente, et qui fait beaucoup parler cette semaine. 
Défenseur central des bleus, Ibrahima Konaté a clairement botté en touche, admettant même jusqu’au bout avoir un doute sur la réalité de cette information. « Je n’ai rien vu (rires). Je n’ai rien vu du tout. J’ai vu une image de Teddy Riner avec un costard. Mais en toute honnêteté, je vous l’assure, je n’ai rien vu et je n’ai pas écouté. Donc, je ne peux rien dire par rapport à ça. Je n’ai pas vu ce qu’il a dit, je ne sais pas s’il rigole ou s’il est sérieux. Je vais regarder après et si on se revoit, peut-être que je répondrai », a lancé le joueur du Real Madrid, qui symbolise la réaction de nombreux français qui n’ont pas cru à une information sérieuse au départ, avant de se rendre compte à l’évidence. 
« Mais il faut prendre en considération que chaque sportif a une voix, chaque sportif est un citoyen. Maintenant que l’on donne notre avis... c’est vrai qu’on est dans une situation, on est un peu privilégié où ça nous touche de loin », a conclu Ibrahima Konaté. L’ancien de Liverpool ne prend ainsi aucun risque avec cette prise de position assez neutre, alors que le sujet politique est brûlant en France. 

Lire aussi

EdF : Ça chauffe en interne, premier gros problème pour ZidaneEdF : Ça chauffe en interne, premier gros problème pour Zidane
EdF : Mbappé à gauche, Zidane ne lâche pas l’affaireEdF : Mbappé à gauche, Zidane ne lâche pas l’affaire
Articles Recommandés
Pierre Sage Debarque A Lens Pour Un Entretien Crucial
Lens

Pierre Sage débarque à Lens pour un entretien crucial

La Decision Delirante De Zidane Cest Un Appel A Laide
Equipe de France

La décision délirante de Zidane, c’est un appel à l’aide

Endrick Se Lache Face A La Presse Lol Lui Manque
OL

Endrick se lâche face à la presse, l’OL lui manque

Transferts A 333 Me Le Psg A Arnaque Toute Leurope
PSG

Transferts à 333 ME, le PSG a arnaqué toute l'Europe

Fil Info

Pierre Sage débarque à Lens pour un entretien crucial
La décision délirante de Zidane, c’est un appel à l’aide
Endrick se lâche face à la presse, l’OL lui manque
Transferts à 333 ME, le PSG a arnaqué toute l'Europe
Lens vire déjà Yannick Cahuzac !
Benatia semait la terreur, les langues se délient à l’OM
L’ASSE victime d’une terrible injustice qui peut coûter très cher
Manchester United met 10 ME sur Mauricio Pochettino
Bayern Munich : Vincent Kompany a fait son retour

Derniers commentaires

La décision délirante de Zidane, c’est un appel à l’aide

Il y avait aussi Robert Patachon qui évolue en Régional 2 du côté du club de Pithiviers-sur-la-Meuse de disponible en latéral droit... Dommage ZZ se prive d'un vrai pilier droit pour sa mêlée.

Transferts à 333 ME, le PSG a arnaqué toute l'Europe

Et oui ! La roue a ENFIN tournée 😁

OM : Genesio atterré par l’annonce de McCourt

Peut être, mais pour le moment il est là

OM : Genesio atterré par l’annonce de McCourt

Le résultat final ne veut rien dire avec le losc il était en ldc et pourtant il est parti …. Et il était prêt à démissionner si paixao était vendu …

Lens vire déjà Yannick Cahuzac !

Maintenant... Lens n'a plus qu'à attendre que Pierre Sage soit viré de Crital Palace pour le récupérer.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading