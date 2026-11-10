Teddy Riner président, c’est le choc chez les Bleus

La candidature de Teddy Riner pour le poste de président de la République a surpris au sein de l'équipe de France, même si les joueurs tricolores se veulent prudent avec ce sujet sensible.

Même à l’approche des présidentielles de 2027, il est rare de voir l’équipe de France évoquer l’actualité politique. Mais la candidature annoncée de Teddy Riner pour le fauteuil de président de la République a forcément fait réagir. Beaucoup ont cru à une blague ou à une dernière boutade fabriquée par l’IA, mais le judoka du PSG a fait une vidéo de présentation pour justifier son choix, et a dévoilé les grandes lignes de son programme et ses idées.

Voir un sportif de haut niveau et toujours en activité se porter candidat à l’élection présidentielle est encore inédit en France, et cela n’a pas manqué d’étonner au sein de l’équipe de France. Certains joueurs ont forcément réagi à cette actualité toute récente, et qui fait beaucoup parler cette semaine.

Défenseur central des bleus, Ibrahima Konaté a clairement botté en touche, admettant même jusqu’au bout avoir un doute sur la réalité de cette information. « Je n’ai rien vu (rires). Je n’ai rien vu du tout. J’ai vu une image de Teddy Riner avec un costard. Mais en toute honnêteté, je vous l’assure, je n’ai rien vu et je n’ai pas écouté. Donc, je ne peux rien dire par rapport à ça. Je n’ai pas vu ce qu’il a dit, je ne sais pas s’il rigole ou s’il est sérieux. Je vais regarder après et si on se revoit, peut-être que je répondrai », a lancé le joueur du Real Madrid, qui symbolise la réaction de nombreux français qui n’ont pas cru à une information sérieuse au départ, avant de se rendre compte à l’évidence.

« Mais il faut prendre en considération que chaque sportif a une voix, chaque sportif est un citoyen. Maintenant que l’on donne notre avis... c’est vrai qu’on est dans une situation, on est un peu privilégié où ça nous touche de loin », a conclu Ibrahima Konaté. L’ancien de Liverpool ne prend ainsi aucun risque avec cette prise de position assez neutre, alors que le sujet politique est brûlant en France.