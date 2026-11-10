EdF : Ça chauffe en interne, premier gros problème pour Zidane

Zinédine Zidane sait que son aventure à la tête de l'équipe de France ne sera pas de tout repos. Le sélectionneur des Bleus doit déjà faire face à quelques problèmes en interne.

'équipe de France aura encore deux rencontres à disputer en ce mois de novembre dans le cadre de la Ligue des nations : d'abord face à l'Italie, puis contre la Turquie. Les Bleus doivent finir le travail et faire preuve de sérieux. Zidane veille au grain et souhaite encore effectuer quelques tests avec son groupe. Le champion du monde 1998 sait que tous les détails compteront et que l'équilibre reste fragile au sein d'une sélection comme l'équipe de France. D'ailleurs, des tensions seraient déjà apparues en interne...

Zidane doit gérer les premières querelles

Selon les informations de L'Équipe, le staff est d'ailleurs concerné. Une situation qui pourrait finir par mettre Zidane quelque peu dans l'embarras. Le sélectionneur a apparemment récemment dû faire face à des altercations entre intendants, à des arrêts maladie et à plusieurs dysfonctionnements en interne. L'exemple de Kamel Lahlouh est notamment évoqué : ce dernier aurait eu une altercation avec Bastien Geray lors du premier rassemblement.

Zidane devra rapidement mettre les points sur les i afin de ne pas laisser ce genre de troubles s'installer. Sur le terrain, tout va bien pour les Bleus. Reste désormais à obtenir le même niveau d'exigence parmi les membres du staff et toutes les personnes qui travaillent au sein de l'équipe de France.

L'exigence doit être le maître-mot pour une institution aussi importante que l'équipe de France. Zinédine Zidane sera plus attendu que jamais pour faire de nouveau triompher les Bleus sur la scène internationale. L'image renvoyée par les Tricolores sera également essentielle. Jeudi soir contre l'Italie, il faudra, sur le terrain, assumer le statut de favori et valider la présence des Bleus pour le prochain tour de la Ligue des Nations.