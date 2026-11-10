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OM : Genesio atterré par l’annonce de McCourt

OM : Genesio atterré par l’annonce de McCourt

OM
parGuillaume Conte
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Très mauvaise nouvelle en provenance des USA pour l'OM. Frank McCout veut poursuivre la politique de l'été dernier, et il y aura surement deux départs majeurs cet hiver. Bruno s'arrache les cheveux.
Au moment où l’OM redresse la tête et revient même aux abords du podium en Ligue 1 tout en s’étant relancé en Coupe d’Europe, Bruno Genesio pensait enfin profiter d’une trêve internationale plus légère et positive. Mais le coup de semonce signé Frank McCourt replonge directement l’entraineur marseillais dans la dure réalité économique de son club.
Cet été, d’énormes efforts ont été faits avec la vente de joueurs à tous les postes, et aucune recrue d’enregistrée sur les trois mois du mercato. Un OM affaibli qui ne peut prétendre aux mêmes objectifs se construit lentement, mais l’effectif olympien risque d’être encore démantelé cet hiver.

McCourt, la fermeté de la DNCG l'arrange bien

Frank McCourt compte bien continuer sur sa politique entamée l’été dernier, et ne remettra donc pas un centime de sa poche, estimant avoir déjà trop payé pour trop peu de résultats. En conséquence, à l’approche du rendez-vous de l’OM devant la DNCG qui aura lieu à la fin de l’automne, le propriétaire du club provençal a fait passer ses infos par le biais de son bras droit Joe Riley.
Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio ont donc été prévenus, selon L’Equipe, que la cure d’austérité continuerait et qu’il faudrait encore vendre cet hiver pour entrer dans les cloud des demandes de la DNCG. Comme le précise le quotidien sportif, McCourt joue de l’ambiguïté autour des décisions du gendarme financier pour laisser entendre que ce n’est pas lui qui interdit l’OM de recruter.
Au mois de janvier, sans être mis dans un loft, Hojbjerg et Paixao seront clairement invités à partir, ce qui ne devrait pas déranger le Brésilien, dont l’épouse met régulièrement le feu sur les réseaux sociaux. De son côté, Bruno Genesio est annoncé comme très suspicieux et légitimement inquiet de voir encore ses rares joueurs cadres être poussés dehors. Et il va sans dire que des recrues ne sont pas forcément attendues pour compenser ces départs des gros salaires.
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Chose que Lyon devait faire a la base d'après toi mon Sergio non??

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Il y avait aussi Robert Patachon qui évolue en Régional 2 du côté du club de Pithiviers-sur-la-Meuse de disponible en latéral droit... Dommage ZZ se prive d'un vrai pilier droit pour sa mêlée.

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Et oui ! La roue a ENFIN tournée 😁

OM : Genesio atterré par l’annonce de McCourt

Peut être, mais pour le moment il est là

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Le résultat final ne veut rien dire avec le losc il était en ldc et pourtant il est parti …. Et il était prêt à démissionner si paixao était vendu …

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