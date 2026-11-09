OL : Promu par Fonseca, il casse déjà la baraque

Promu par Paulo Fonseca à l’entraînement des pros il y a une dizaine de jours, le milieu de terrain algérien de 17 ans Walid Nechab monte en puissance à l’OL.

Décimé par les nombreuses blessures au sein de son groupe, Paulo Fonseca avait intégré des jeunes à l’entraînement des professionnels à l’Olympique Lyonnais ces derniers jours, avant de quitter le club rhodanien pour signer au Sporting Portugal. Il y a un peu plus d’une semaine, on apprenait par exemple que le jeune milieu de terrain de 17 ans Walid Nechab avait été promu avec le groupe alors dirigé par Paulo Fonseca pour faire le nombre et compenser les absences de nombreux joueurs comme Morton, Tagliafico, Openda ou encore Sulc.

S’il n’a pas encore joué en Ligue 1 cette saison, Walid Nechab est tout de même en train de prendre de l’épaisseur à l’Olympique Lyonnais. Principalement utilisé avec l’équipe qui évolue en National U19 en début de saison, l’Algérien a grimpé d’un échelon depuis quelques semaines. En effet, il évolue à présent avec la réserve en National 2 et a disputé quasiment l’intégralité du match contre Mâcon 71 ce week-end. L’Olympique Lyonnais s’est imposé 4-1 à domicile et Walid Nechab a joué un rôle majeur dans cette rencontre en inscrivant le quatrième et dernier but des Gones au terme d’une action rondement menée.

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De bon augure pour le jeune milieu de terrain lyonnais, qui prouve en ce début de saison qu’il peut être un joueur intéressant pour le groupe professionnel à moyen ou long terme. Le nouvel entraîneur Carlos Vicens est en tout cas prévenu, il dispose à l’OL de plusieurs jeunes capables de taper rapidement à la porte de l’équipe première et Walid Nechab en fait certainement partie. Sans quoi Paulo Fonseca ne l’aurait pas invité à compléter l’entraînement des professionnels la semaine passée.