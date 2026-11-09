OL : Vicens prévient ses joueurs, ça ne va pas rigoler

C'est désormais officiel, Carlos Vicens est le nouvel entraîneur de l'OL. L'Espagnol succède à Paulo Fonseca et a déjà une idée de ce qu'il souhaite mettre en place chez les Gones.

L' OL va désormais pouvoir lancer un nouveau cycle sous les ordres de Carlos Vicens. L'ancien entraîneur de Braga arrive en France avec ambition et motivation. Il sait que la pression sera grande sur ses épaules, surtout après le départ précipité de Paulo Fonseca pour le Sporting. Vicens veut rapidement imprimer sa marque à l'Olympique Lyonnais. Il a d'ailleurs déjà adressé ses premiers messages à son vestiaire.

Vicens envoie déjà un message clair aux fans de l'OL

Ces dernières heures, lors d'une interview accordée au média officiel de l'Olympique Lyonnais, le natif de Colònia de Sant Jordi a en effet déclaré : « En construisant notre propre identité d’équipe, beaucoup de choses qui existent déjà vont rester (…). On vient avec cette idée. Je pense qu'on va avoir une communion facile avec les joueurs. Les joueurs sont déjà habitués à un style et à une philosophie de jeu qui consistent à toujours essayer de dominer les matchs et de les gagner. »

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