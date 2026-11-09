ASSE : Cathro voit grand, deux renforts vont arriver
Vers un mercato hivernal très mouvementé à l'ASSE ?
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Je ne connais pas ce nouvel entraineur de l'OL. Tout ce que j'espère qu'il (essaiera) de transfigurer la pauvre équipe que l'on a vu dimanche à Brest.
Rupture : En 1914, au moment de la Première Guerre mondiale, il rompt avec la ligne pacifiste et internationaliste des socialistes en se prononçant pour l'entrée en guerre de l'Italie. Il est alors exclu du PSI. c est le rn qui etait des résistants mdr
lol les insultes derriere son écran et les flics c est bien de racelard ...
Comme d'habitude c'est une rumeur. Ferra Torrès a été très bon les premiers matchs du PSG. Aujourd'hui il est devenu entièrement transparent. Pas sûr que Côme laisse partir Paz dans ces conditions.
L'équipe est pro Qatar depuis longtemps, (2011) contrairement à ce que vous dites.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13