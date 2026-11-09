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ASSE : Cathro voit grand, deux renforts vont arriver

ASSE
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE est très bien lancée en cette nouvelle saison de Ligue 2. Les Verts ne veulent d'ailleurs rien laisser au hasard et pourraient se renforcer cet hiver lors du mercato.
L'AS Saint-Étienne compte bien maintenir le rythme cette saison en Ligue 2. L'objectif est clairement de retrouver l'élite dans quelques mois. Ian Cathro ne veut rien laisser au hasard et réfléchit déjà à la possibilité d'apporter quelques retouches à son effectif lors du prochain mercato hivernal. Certains postes posent encore question chez les pensionnaires de Geoffroy-Guichard. On peut notamment citer celui d'attaquant, que l'ASSE n'avait pas souhaité renforcer lors de la dernière intersaison.

Vers un mercato hivernal très mouvementé à l'ASSE ? 

Selon les informations de Peuple Vert, l'ASSE pourrait finalement revenir sur sa décision et recruter un attaquant cet hiver. Les Verts cherchent notamment à apporter davantage de présence dans la surface de réparation. Le club ne compte toutefois pas recruter un pur profil de pivot, qui ne correspondrait pas aux principes de jeu de Ian Cathro. L'entraîneur écossais veut pouvoir compter sur des joueurs parfaitement compatibles avec son système.

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Il faudra également s'attendre à un recrutement au poste de latéral gauche. L'AS Saint-Étienne pourrait même en faire sa priorité dans les prochaines semaines. Les Stéphanois ne sont en effet pas totalement convaincus par Ben Old, surtout dans la perspective d'une prochaine montée en Ligue 1. À noter que l'AS Saint-Etienne souhaiterait avant tout recruter des joueurs sur le long terme et ne pas forcément miser sur des prêts.
Le projet des Verts est en place et chaque joueur appelé à renforcer les rangs de l'ASSE devra parfaitement s'adapter aux consignes de Ian Cathro, qui se montre plus ambitieux que jamais avec son équipe. Les jeunes pourraient également avoir leur chance en cette saison passionnante pour les fans et observateurs stéphanois.
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