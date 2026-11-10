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Le PSG a un crush à 30 ME, il joue en Ligue 1

Le PSG a un crush à 30 ME, il joue en Ligue 1

PSG
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a l'œil sur certains jeunes talents du championnat de France. À Lens, un joueur attire particulièrement l'attention : Kyllian Antonio.
Le Paris Saint-Germain sera un club à suivre lors des prochaines périodes de mercato. À l'avenir, le club de la capitale se devra de trouver le remplaçant idéal de Marquinhos. Le Brésilien n'est pas encore parti, mais Luis Enrique ne veut rien laisser au hasard. L'objectif sera de recruter un joueur encore jeune, mais déjà aguerri au plus haut niveau. La Ligue 1 ne manque pas de talents et le PSG le sait bien. Du côté du RC Lens, Kyllian Antonio commence à faire son trou. Une progression qui n'a pas échappé au club de la capitale.

Le PSG sous le charme d'Antonio 

Selon les informations d'Ekrem Konur, le défenseur central des Sang et Or figure en effet dans les petits papiers du PSG. Calme balle au pied, doté d'un physique imposant et d'une belle vision du jeu, il coche plusieurs cases recherchées par les dirigeants parisiens. Le RC Lens est conscient de sa valeur et aurait fixé son prix à 30 millions d'euros. À noter que le PSG pourrait passer à l'action dès le mois de janvier pour s'attacher les services du joueur de 18 ans.

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Il faut dire que la concurrence est déjà très rude pour Kyllian Antonio. Outre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Aston Villa sont également sur les rangs du côté de la Premier League. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le natif de Champigny-sur-Marne devra rester concentré sur ses objectifs. Le RC Lens traverse une période délicate et a notamment besoin de retrouver de la sérénité sur le plan défensif. Antonio, comme ses partenaires, est attendu au tournant par les supporters et les observateurs des Sang et Or, qui espèrent une vive réaction dès les prochaines rencontres.
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