L’ASSE remercie l’OL pour son nouveau buteur
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Gigio est quand même une drôle d'énigme, avec des performances tantôt magistrales, tantôt déroutantes. Dans un contexte de tension, il n'est pas étonnant qu'on retienne surtout les dernières. Le foot est ainsi fait. Les supporteurs ne sont pas forcément justes, surtout quand ils sont en colère. Je me demande quand même ce qu'il lui manque pour donner son plein potentiel. Peut être un management strict, à la sir Alex Ferguson ?
J'ai toujours détesté ce schema en 532.... Ce n'est pas mon football...
Peu être qu avec Vicens ça va marcher🙏 Mais j espère surtout qu il va les faire plus courir parce que a part faire des passes pendant une heure il ne se passe pas grand chose.
C'est excessif,ou c'est moi ?
Oh je crois que les lensois vont le garder longtemps leur record. 1-9, c'est plus un truc que tu vois dans un poulailler qu'en LdC où ça n'était plus arrivé depuis 1971 quand des Nicosie a reçu Feyenoord
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13