L’ASSE remercie l’OL pour son nouveau buteur

En manque de pur avant-centre dans son effectif, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne Ian Cathro a l’opportunité d’intégrer la recrue Lamine Sonko. L’attaquant sénégalais, recalé par l’Olympique Lyonnais durant ses années de formation, brille avec la réserve stéphanoise.

La stratégie de l’AS Saint-Etienne pourrait finir par payer. Cet été, les Verts ont conservé leur politique basée sur la post-formation. Le club de Kilmer Sports mise sur des jeunes inexpérimentés et qui n’ont pas encore explosé au haut niveau. C’est dans le cadre de cette philosophie que la direction a recruté Lamine Sonko. L’attaquant de 22 ans a signé son premier contrat professionnel dans le Forez après son arrivée en provenance de Jura Sud, équipe avec laquelle il évoluait en National 3 la saison dernière.

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L’AS Saint-Etienne n’avait donc pas prévu de l’intégrer à l’effectif de Ian Cathro dans l’immédiat. « Il vient dans un premier temps pour renforcer la réserve mais avec une projection vers l'équipe première », annonçait le directeur sportif Loïc Perrin, dont le plan pourrait se confirmer seulement trois mois plus tard. Déjà buteur contre le FC Espaly (3-0) le week-end précédent, Lamine Sonko a récidivé samedi. L’attaquant remplaçant au coup d’envoi s’est offert un doublé dans les dernières minutes, permettant à l’AS Saint-Etienne de renverser l’ES Cannet-Rocheville (2-1).

Ses deux réalisations ont également mis en valeur son profil de pur avant-centre puissant inexistant dans l’effectif de l’équipe première. C’est peut-être la raison pour laquelle Ian Cathro l’avait déjà intégré pour le match amical contre le FC Sion durant la dernière trêve internationale. Le scénario pourrait se répéter dimanche puisque les Verts, opposés au GFA Rumilly-Vallières en Coupe de France, seront privés de leurs internationaux, y compris les attaquants Irvin Cardona (Malte) et Zuriko Davitashvili (Géorgie). Une possible opportunité à saisir pour le buteur recalé par Annecy et l’Olympique Lyonnais pendant sa formation.