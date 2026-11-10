Fonseca quitte l’OL, le comptable du Sporting en larmes

Paulo Fonseca est le premier coach de l'histoire de l'OL a être transféré en cours de saison. Le Portugais n'a pas perdu au change en rejoignant son club de coeur, qui va exploser les records financiers avec son salaire.

L’Olympique Lyonnais l’a reconnu au moment de dire officiellement au revoir à Paulo Fonseca, il ne se voyait pas retenir un entraineur contre son gré malgré le gros problème que pose ce départ. Le seul point positif de cette décision est que Lyon va récupérer quasiment 8 millions d’euros, entre le montant de l’indemnité de transfert du Portugais et le salaire économisé. Même s’il faudra tout de même rémunérer Carlos Vicens et ses adjoints.

Fonseca parmi les entraineurs les mieux payés au monde

Mais sur le plan économique, l’OL n’est pas perdant. Et Paulo Fonseca non plus. Alors qu’il ne lui restait que huit mois de contrat dans le Rhône, l’entraineur lusitanien s’engage sur la durée avec son club de coeur. Le Sporting Portugal a, en plus du montant lâché pour payer l’OL, déboursé une somme assez folle pour s’offrir l’ancien coach du Milan AC.

A Bola révèle ainsi que Fonseca touchera bien plus au Sporting qu’à Lyon, puisqu’il gagnera 6 millions d’euros par saison. Cela le placera même dans le Top30 des entraineurs les mieux rémunérés en Europe. Ce n’est pas rien dans ce classement où la Premier League truste forcément les premières places. En quittant l’OL, Fonseca fait donc coup double en rejoignant son club de coeur tout en s’offrant un contrat en or, allant jusqu’en 2030, ce qui fait un joli jackpot au total.

Mais qui dit contrat hors normes, dit aussi très grosses attentes au sein d’un club qui a l’habitude de se battre pour le titre au Portugal, et de se faire sa place en Ligue des Champions. Paulo Fonseca sera donc attendu au tournant, tandis que l’OL se plongera dans l’inconnu avec Carlos Vicens, rémunéré quasiment trois fois moins que l’entraineur portugais dans le club de Michele Kang.