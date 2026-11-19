Carlos Vicens a pris les commandes à l'OL, et il le fait avec détermination. Le match à Lille de samedi doit déjà lui permettre de savoir sur qui il peut compter, alors qu'il rêve d'avoir un gros impact en France.

Pour son entrée en matière, Carlos Vicens aurait pu rêver d’un match plus abordable. L’entraineur espagnol ne retrouvera certains de ses internationaux que vendredi, soit la veille du déplacement à Lille. Un match chez le deuxième de Ligue 1 , formation plutôt en forme donc, et qui sait qu’elle frappera un grand coup si elle bat l’OL, qui sera alors à sept longueurs des Dogues.

Pour le nouvel entraineur lyonnais, la mission sera donc compliquée avec aussi peu de temps pour préparer le match avec son effectif au complet. Mais plus que les enseignements tactiques ou techniques, c’est l’état d’esprit qui sera regardé par l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Vicens veut voir une équipe lyonnaise qui maitrise le match, va chercher l’adversaire et apporte de l’intensité. Des propos qui ne sont pas sans rappeler les volontés de jeu de Paulo Fonseca, même si l’entraineur portugais avait aussi du mesurer ses consignes avec son effectif parfois limité, et l’adaptation nécessaire à la Ligue 1.

« Je veux voir une équipe qui a faim, agressive, courageuse, solidaire. Nous devons imposer notre idée. Dominer le match avec et sans ballon. Et quand tu n’es pas capable de t’imposer, être capable de souffrir ensemble », a livré le nouvel entraineur de l’OL et anciennement en poste à Braga, persuadé qu’il peut imposer cette première consigne à ses joueurs avant le déplacement à Lille. Un objectif ambitieux, sachant que la Ligue 1 n’est pas le championnat portugais non plus, et que l’intensité y est notamment supérieure comme l’ont fait remarquer de nombreux joueurs qui ont fait le chemin entre les deux championnats.

Carlos Vicens ne s’en cache pas, des choix seront faits cet hiver, et ses joueurs ont donc un mois pour le convaincre. Non seulement avec leurs performances, mais aussi avec leur capacité à s’adapter à ce que demande le nouveau technicien en chef de l’OL.