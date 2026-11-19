PSG : Son attitude ne passe pas, c’est fini pour Dro Fernandez

Ca m'etonnerait que Lucho lui donne du temps de jeu s'il montre un tel état d'esprit... De plus il est très jeune et a connu que la Masia il faut le déformater et lui trouver le poste adéquat car il est un peu baladé. Bref y a du boulot mais on prend toujours le temps. En tout cas ses perfs sont en progression je trouve . Si on doit prendre une décision (bien que vu la taille de l'effectif limitée) il faudrait favoriser un prêt où il enchainerait le temps de jeu avec moins de pression.