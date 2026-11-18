Ciblé par le RC Lens pour succéder à Yannick Cahuzac, Pierre Sage a refusé de signer dans le Nord aux conditions salariales proposées par Joseph Oughourlian. Un choix qui pourrait lui ouvrir la porte de l’OL d’ici quelques mois.

Dans une situation très compliquée, le RC Lens a été le grand animateur de la trêve internationale en France. Les Sang et Or ont viré leur deuxième entraîneur de la saison puisque Yannick Cahuzac a été démis de ses fonctions. Pour lui succéder, Pierre Sage a longtemps fait office de favori . Les négociations n’ont toutefois pas abouti à un accord entre l’ex-entraîneur de Crystal Palace et Joseph Oughourlian sur le plan salarial. A la surprise générale, c’est par conséquent Didier Digard qui a été nommé entraîneur du Racing.

En live sur Twitch, Zack Nani a réagi au cas Pierre Sage et selon lui, le technicien passé par l’Angleterre a fait le bon choix en refusant de revenir au RC Lens. Le streamer est convaincu que s’il attend patiemment jusqu’à la fin de la saison, Pierre Sage sera sollicité par les meilleurs clubs de Ligue 1 l’été prochain. Zack Nani imagine notamment l’OL se positionner pour faire revenir son ancien entraîneur, ou le Stade Rennais penser à lui pour succéder à Franck Haise.

« Selon moi, c’est une bonne chose que Pierre Sage n’ait pas repris Lens. Il a laissé une si belle image à Lens, ça s’est tellement bien passé… Lens c’est un bourbier actuellement, Sage n’était pas là pour diriger le mercato cet été donc globalement, y retourner c’est prendre le risque de foirer dans un bourbier et dans un endroit où tu as laissé une bonne image. C’est très risqué car si tu foires à Lens, après tu es sur un double foirage consécutif et ton image prend un vrai coup » a d'abord fait savoir le créateur de contenus avant de poursuivre.

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