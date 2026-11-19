La folie John Textor, la chute des droits TV, les raisons du retour dans le rang de l'OL sont nombreuses. Mais pour Daniel Riolo, le déclin a commencé bien avant, sous Jean-Michel Aulas.

Au bord de la relégation administrative en Ligue 2 il y a 18 mois, l’Olympique Lyonnais redresse doucement la tête, grâce à la reprise en mains du club par Michele Kang. Femme d’affairées très avisée, l’Américaine gère le budget du club rhodanien avec fermeté, tout en permettant aux dirigeants de recruter pour espérer faire quelques bons coups et garder l’équipe compétitive. Une alchimie qui fonctionne, même si l’OL ne peut plus prétendre à un titre majeur ou à une très belle aventure européenne alors que les meilleurs joueurs sont en permanence annoncés sur le départ.

Le fiasco John Textor y est pour beaucoup, lui qui a vendu les bijoux de famille et acheté des joueurs à des prix aussi exorbitants qu’injustifiés. L’écroulement des droits TV n’a pas aidé l’OL non plus dans ce moment difficile. Mais pour Daniel Riolo, il ne faut pas oublier la vraie origine de ces problèmes financiers, et il s’agit de la gestion de Jean-Michel Aulas.

Ça fait 14 ans que l'OL est en difficulté

« A la fin des années 2000, Lyon c’est le premier club français. Mais il n’a pas fallu attendre Textor pour voir la chute de l’OL. La descente de l’OL, qui était pas loin d’être Top10 en Europe. Dans les années 2000, il y a plein d’erreurs : le parc OL trop grand, tu dois jouer avec ton centre de formation, qui aujourd’hui ne marche pas. Avant l’OL était un exemple au niveau de l’académie, là ça ne sort plus personne. La descente post-2012 de l’OL, c’était il y a 14 ans », a livré le consultant de l’After, pour qui il n’a pas fallu attendre les difficultés de ces dernières années pour voir Lyon perdre de son prestige et de son niveau.

Une attaque frontale à l’égard du dirigeant historique Jean-Michel Aulas, qui avait ciblé la construction du grand stade pour pérenniser la présence de l’OL au plus haut niveau en France et en Europe. Pour le moment, après être passé tout proche du couperet, le club lyonnais tire la langue et essaye de maintenir des objectifs sportifs ambitieux tout en travaillant à l’économie.