Double champion d’Europe, le Paris Saint-Germain bénéficie d’un avantage selon ses concurrents. Du côté de Barcelone par exemple, on estime que le format de la Ligue 1 facilite la tâche des Parisiens.

Le Paris Saint-Germain devra s’y faire, son statut suscite pas mal de jalousie en Europe. Il y a quelques semaines, on se souvient que Manchester City se plaignait de croiser des Parisiens tout frais, le niveau de la Ligue 1 leur permettant de faire tourner avant les semaines de Ligue des Champions . On n’en pense pas moins en Espagne où le FC Barcelone voit un autre avantage pour le club francilien.

Le directeur sportif Deco, confronté à des critiques sur la composition de son effectif et le manque de temps de jeu de certains joueurs, rappelle que le Paris Saint-Germain ne dispute que 34 matchs de championnat par saison, contre 38 pour le Barça et d’autres équipes européennes.

Le PSG joue moins de matchs

« Quand il n'y a pas beaucoup de joueurs, on se plaint. Et s'il y en a beaucoup, on se plaint aussi, s’est étonné le dirigeant sur Catalunya Radio. Le dernier vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG, a quatre matchs de championnat en moins et ils arrivent toujours en forme en fin de saison. Dans le football d'aujourd'hui, il y a quatre matchs officiels juste après la Coupe du monde. L'exigence est grande. Il s'agit de gérer les efforts, mais tu as besoin de 20 ou 22 joueurs de haut niveau. »

« Avec un effectif plus étoffé, je ne sais pas si on aurait été éliminés avant la finale de la Coupe du Roi la saison dernière. Le Barça ne peut pas se permettre le luxe de ne pas avoir des joueurs de haut niveau. Si nous n'en avons que 14 ou 15, c'est trop juste pour lutter en Liga, en Ligue des Champions et en Coupe du Roi. Maintenant il peut y avoir des visages fermés mais c'est comme ça malheureusement », a conclu Deco un mois après la défaite du Barça au Parc des Princes (4-2).