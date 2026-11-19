Dimanche soir, l'équipe du Mans se déplace au Vélodrome pour y défier une équipe de Marseille injouable en Ligue 1 actuellement. Du côté du club sarthois, on rêve secrètement que les joueurs de Bruno Genesio passent énormément de temps à jouer à GTA 6 et ne soient pas au top de la forme dans 72 heures.

Depuis plusieurs heures, la nouvelle version de Grand Theft Auto, plus connue sous le nom de GTA 6, est disponible et pour des centaines de millions de joueurs, c'est un moment qui était très attendu. Chez les sportifs, ils sont nombreux à avoir fait part de leur enthousiasme à l'occasion de cette sortie d'un jeu capable de vous faire passer des nuits entières devant votre écran avec la manette à la main. Attaquant du Mans, qui est monté cette saison en Ligue 1, Antoine Rabillard a reconnu qu'il était fan de GTA et que forcément GTA 6 allait lui prendre quelques heures. Cependant, confiant sur RMC qu'il voulait rester raisonnable concernant sa présence devant sa console de jeu, l'attaquant manceau a reconnu qu'il espérait que les joueurs marseillais seront beaucoup moins raisonnables que lui et que jusqu'à dimanche ils passeront la nuit à jouer.

GTA 6 arbitre du match OM-Mans

Avec malice, Antone Rabillard a évoqué ce sujet de société qu'est devenu GTA 6. « On a des impératifs. Le jeu est installé chez moi, je vais avoir le temps d’y jouer après l’entraînement, mais on a un match important dimanche à Marseille. La priorité, c’est de récupérer et de bien dormir. Notre corps est notre outil de travail. Il faut être intelligent dans la manière de faire. Je consomme énormément de gaming, depuis tout petit, et j'ai la chance d'avoir une femme compréhensive. C'est mon échappatoire hors football, a confié le joueur du Mans, qui sait cependant qu’il ne faut pas abuser. Taper une nuit blanche avant un match, ce n’est pas ce qui va nous faire du bien. Après, si les joueurs de l’OM veulent le faire, ça peut nous arranger (rires). On peut jouer deux ou trois heures par jour sans que ce soit problématique. C’est si vous vous couchez tous les soirs à 3h du matin que ça peut poser problème. »

La sortie de GTA 6 n'est évidemment pas un sujet qui concerne la France, puisque toute la planète s'est ruée sur le jeu dont la sortie a été repoussée plusieurs fois. Ce jeudi, TNT Sports fait remarquer avec malice qu'à chaque fois que GTA a sorti une nouvelle version de son jeu, c'était soit Arsenal soit Manchester United qui était champion d'Angleterre. Pour rappel, la toute première version de GTA était sortie sur console en février 1998, lors de la saison 97-98 c'est le RC Lens qui avait été sacré champion de France.