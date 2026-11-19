Auteur d’un énorme début de saison sous le maillot de l’AS Monaco, Paris Brunner va logiquement être récompensé avec une prolongation de contrat.

Paris Brunner est l’une des révélations de la première partie de saison en Ligue 1 . Arrivé dans le club du Rocher en 2024 contre un chèque de 4 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, l’attaquant allemand est resté dans l’ombre pendant deux ans. D’abord prêté une saison au Cercle Brugge, l’attaquant a traversé l’exercice 2025-2026 comme un fantôme du côté de Monaco , avec quelques entrées en jeu en L1 mais sans briller. Par contre, depuis l’arrivée de Filipe Luís sur le banc l’été dernier, Brunner a passé un énorme cap, et après être resté dans l’ombre, il a pris toute la lumière en début de saison. Décisif à tous les matchs entre août et septembre, l’Allemand a enchaîné les buts, huit au total en 13 matchs, que ce soit en Ligue 1 ou en Conférence League.

Brunner va prolonger à Monaco jusqu’en 2030

Brunner réalise donc une première partie de saison canon, même s’il a été freiné par une suspension à cause d’une célébration un peu trop violente face à Strasbourg mi-septembre… C’est donc en toute logique que la direction de l’ASM, qui sait que son buteur a désormais la cote sur le marché des transferts, planche depuis plusieurs semaines sur une prolongation de contrat pour son goleador. Et selon les informations de RMC Sport , Brunner et Monaco ont même d’ores et déjà trouvé un accord pour une prolongation jusqu’en 2030.

Brunner était pisté par de grands clubs

« Plusieurs grands clubs le suivent, mais l’attaquant de 20 ans a préféré étendre son contrat sur le Rocher. Les dirigeants et l’entraîneur lui font confiance et veulent l’aider à poursuivre sa progression », peut-on lire sur le site de RMC. La signature du nouveau bail est attendue dans les prochains jours, alors que l’ASM espère en faire de même avec Vanderson et Mamadou Coulibaly malgré les contraintes budgétaires du club monégasque.