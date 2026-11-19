L'Olympique de Marseille s'est positionné sur Sergio Camello, l'attaquant espagnol du Rayo Vallecano. Le club phocéen aurait fait une proposition verbale à son entourage, mais il n'est pas seul dans la course.

Selon les informations de Matteo Moretto, journaliste italien spécialiste du mercato , relayées par Marca, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont pris des renseignements auprès des représentants de Sergio Camello. L'avant-centre espagnol de 25 ans, qui évolue actuellement en Liga sous le maillot du Rayo Vallecano, pourrait rapidement bouger à des conditions financières intéressantes et l'OM est forcément intéressé. Toujours selon notre confrère italien, le contact a été pris entre les deux parties, et le club phocéen aurait même déjà transmis une première offre à Sergio Camello. Mais cette proposition ne serait, pour l'instant, que verbale. Il s'agit pour l'Olympique de Marseille de faire savoir à l'attaquant son intérêt et d'avoir éventuellement un coup d'avance dans ce dossier.

Côme concurrent de l'OM

Le problème pour Marseille, c'est que l'OM n'est pas le seul club européen à avoir la même idée. Toujours d'après Matteo Moretto, le club italien de Côme a lui aussi approché l'entourage de l'attaquant espagnol, tout comme plusieurs formations de Liga, dont l'identité n'a pas été précisée. Sergio Camello ne manque donc pas de prétendants, sachant par exemple que son nom avait déjà circulé au Paris Saint-Germain en septembre dernier. Pour rappel, l'avant-centre du Rayo Vallecano sera totalement libre en juin 2027 et, selon les médias espagnols, il a refusé les différentes offres de prolongation de son club actuel. De quoi forcément susciter l'intérêt de plusieurs clubs, sachant que Camello a marqué cette saison 7 buts et fait 2 passes décisives en onze matchs.

Dans ce dossier, l'Olympique de Marseille a donc la possibilité de faire une belle affaire, sachant que le Rayo Vallecano ne pourra pas être trop gourmand pour un joueur qui sera libre en fin de saison. Le seul souci est que si Côme est dans le coup, alors le club italien a un énorme avantage, à savoir qu'il joue la Ligue des champions et qu'il est en position de continuer sa route en C1. Un vrai bonus pour le club entraîné par Cesc Fabregas par rapport à l'OM.