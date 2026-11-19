Agé de 34 ans, Jonathan Clauss réussit un joli début de saison avec l'OGC Nice. Au point même que le défenseur a confié dans Nice-Matin qu'il pensait pouvoir « être une solution de secours » pour Zinedine Zidane en équipe de France. Des propos qui font évidemment réagir, et notamment Jérôme Rothen. Pour ce dernier, Jonathan Clauss a complètement raté sa communication.

Lorsque le nouveau sélectionneur national a préféré convoquer, lors du derniers rassemblement des Bleus, Saël Kumbedi, qui évolue en D2 allemande, pour remplacer Pierre Kalulu, Jonathan Clauss a forcément pris un petit coup au moral. Car fort de ses performances actuelles avec le Gym, l'ancien joueur de l'OM et de Lens pensait pouvoir ajouter au moins une ou deux sélections aux quatorze qu'il a actuellement. Malgré cela, dans un entretien accordé au quotidien régional Nice-Matin Jonathan Clauss a clairement fait savoir qu'il était toujours candidat à une place en équipe de France et qu'il se sentait capable de répondre aux exigences de Zinedine Zidane. Au lendemain de cette déclaration du défenseur de l'OGC Nice, Jérôme Rothen l'a invité à se calmer en lui balançant quelques vérités cruelles.

Clauss doit se focaliser sur Nice

Dans son talk-show sur RMC, l'ancien international tricolore estime que Jonathan Clauss se voit un peu trop rapidement trop beau. « Il y a plein de choses avec Jonathan Clauss où j'ai beaucoup de mal (...) C’est qu'il a des bonnes périodes, des moins bonnes, après il disparaît. Il est critiqué sur sa conscience professionnelle. Ce n’est pas moi qui le dis, c'est tous les gens qui le côtoient au quotidien, que ce soit à Marseille ou que ce soit à Nice (...) Je pense que c'était loin d'être un exemple dans le vestiaire, donc à l'arrivée qu’il ne soit plus capitaine du Gym, c'est peut-être pas plus mal, a d’abord lancé Jérôme Rothen, avant d’en venir plus précisément à l’équipe de France. Peut-être que s'il continue comme ça, même à 34 ans, il aura peut-être une opportunité de revenir en équipe de France, mais il n'a pas à le dire. Pourquoi ? Parce qu'il dit « je pense à l'équipe de France », mais si tu as été aussi inconstant et pas avec la bonne conscience professionnelle depuis X années, ne me dis pas que tu étais absolument à la recherche de redevenir un joueur international. Concentre-toi sur ce que tu fais de bien en ce moment, c'est-à-dire le terrain, à apporter un maximum, et puis après tu verras. »

Il est vrai que cette déclaration est d'autant plus étonnante que le prochain regroupement de l'équipe de France n'aura lieu qu'en mars. Et d'ici là il peut se passer énormément de choses, que ce soit du côté de Nice et surtout des Bleus. En présentant ainsi sa candidature, le défenseur du club azuréen veut visiblement marquer les esprits et se rappeler au bon souvenir de Zinedine Zidane. Ce dernier a le temps d'y penser.