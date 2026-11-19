Depuis le début de la saison, Bein Sports ne diffuse plus la Ligue 1. Mais après l'appel d'offres lancé par la LFP, Yousef Al-Obaidly, PDG et membre du conseil d'administration beIN MEDIA GROUP, a annoncé que la chaîne franco-qatarie allait forcément s'intéresser à ce dossier et pourrait même faire une offre. Une nouvelle qui va évidemment redonner le moral aux clubs de L1.

Canal+ n'a pas encore dévoilé son jeu concernant le nouvel appel d'offres des droits TV de la Ligue 1 pour la période allant de 2027 à 2032, mais le premier acteur majeur vient de le faire. En effet, s'exprimant devant le personnel de sa chaîne, le grand patron de Bein Sports, Yousef Al-Obaidly, a bien évidemment évoqué ce dossier. Au moment où la chaîne, qui appartient au même propriétaire que le PSG, a perdu les droits de la Liga et ne diffuse plus l'unique match de Ligue 1 qu'elle avait encore jusqu'à la fin de la saison passée, elle pourrait finalement faire son grand retour et ainsi diffuser tout ou partie du championnat de France à la place de la chaîne Ligue 1+.

Bein Sports a un plan

« On va regarder sérieusement les droits de la Ligue 1, comme chaque appel d'offres. BeIN sera encore là sur le long terme. Tellement de diffuseurs sont arrivés en France à grand renfort de communication avant de disparaître que j’en ai perdu le compte. Mais nous avons un plan rationnel, cohérent et à long terme pour l’ensemble de nos marchés. Si jamais nous ne parvenons pas à obtenir ces droits, ce ne sera pas la fin du monde : nous avons un plan pour chaque éventualité », a confié Yousef Al-Obaidly, selon des propos rapportés ce jeudi par Arthur Perrot.

Enfin de la concurrence pour les droits de la Ligue 1