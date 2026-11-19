Deux ans après sa signature à l'Olympique Lyonnais, Tanner Tessmann était devenu un joueur de base pour Paulo Fonseca. Mais avec le changement d'entraîneur, le milieu défensif nord-américain est conscient que les cartes peuvent être redistribuées. Pas de quoi l'affoler, Tessmann étant déterminé à aider l'OL quel que soit son rôle.

Avec près de 1.000 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, Tanner Tessmann a démontré que l'OL ne s'était finalement pas trompé en allant le chercher à Venise en 2024. Parfois contesté par les supporters de Lyon, l'international américain ne s'est pas pris la tête et Paulo Fonseca avait clairement décidé de miser sur lui puisque Tanner Tessmann était titulaire lors des quatre derniers matchs de Ligue 1 et lors du match face à la Real Sociedad. Mais le natif de Birmingham, en Alabama, le sait, la venue de Carlos Vicens à la place de Paulo Fonseca redistribue totalement les cartes et plus personne n'est assuré de rien. Le successeur de Fonseca l'a dit en conférence de presse, avant le match à Lille , il veut se faire un avis sur la totalité de ses joueurs avant de faire ses choix. Des propos qui ne changent rien à ce que Tanner Tessmann veut faire à Lyon.

Il est là pour aider l'OL

Lui aussi présent face aux médias, le milieu défensif de 25 ans a tenu à confirmer sa détermination et son souhait d'avoir un vrai rôle au sein du groupe lyonnais. « J'essaie de me concentrer sur une seule chose : aider l'équipe. Même lorsque je joue moins, je peux contribuer autrement, notamment à l'entraînement. Cela correspond à ma personnalité et à l'état d'esprit de cette équipe. Je suis toujours prêt à aider. Le temps de jeu peut varier, mais peu importe qui joue, tout le monde doit être prêt à apporter quelque chose. Il y a les blessures, les jeunes joueurs qui arrivent, mais le plus important est de former une équipe dans laquelle nous nous aidons mutuellement. Évidemment, je veux jouer, mais mon objectif principal reste d'aider le collectif à atteindre tous ses objectifs », a très clairement prévenu Tanner Tessmann avant le déplacement de samedi à Lille.

Et même si comme tout le monde, il a été étonné du départ de Paulo Fonseca, Tanner Tessmann se sent très bien avec Carlos Vicens, dont il découvre les méthodes, comme ses coéquipiers. « Ce n'est pas facile avec un nouvel entraîneur et seulement deux ou trois jours de travail avec un groupe au complet. Mais il n'a jamais voulu tout changer dès le départ. Il apporte progressivement certains ajustements. Il souhaite que nous continuions à faire ce que nous faisons bien et que nous améliorions ce qui peut l'être. Il prend son temps et propose des changements petit à petit. Plus nous passerons de temps avec lui, plus nous comprendrons ce qu'il recherche et ce qu'il aime. L'équipe reste la même, notre identité aussi. Nous voulons rester une équipe combative, qui se bat jusqu'au bout, une équipe solidaire dans laquelle chacun se bat pour les autres. Il faut conserver ce que nous sommes en tant qu'équipe », explique l'international nord-américain.