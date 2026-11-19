Lyon : Trop de moqueries, Genesio a craqué
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C'est con , mais bon c'est une punition
On doit le faire progresser et lui donner du temps de jeu dans des matchs de moindre importance pour qu'il gagne en physique.Il a du potentiel soyons patients
Patience il a un coup de mou mais ses appels sont excellent et il se cree des occasions ,il va retrouver la finition
Il doit patienter et attendre son heure
Ca m'etonnerait que Lucho lui donne du temps de jeu s'il montre un tel état d'esprit... De plus il est très jeune et a connu que la Masia il faut le déformater et lui trouver le poste adéquat car il est un peu baladé. Bref y a du boulot mais on prend toujours le temps. En tout cas ses perfs sont en progression je trouve . Si on doit prendre une décision (bien que vu la taille de l'effectif limitée) il faudrait favoriser un prêt où il enchainerait le temps de jeu avec moins de pression.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13