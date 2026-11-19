Désormais flatté par son surnom, Bruno Genesio n’a pas toujours apprécié la comparaison avec Pep Guardiola. Le parallèle avait même vexé l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais il y a quelques années.

Bruno Genesio a dû apprécier le commentaire de son capitaine Timothy Weah. Après la victoire contre le Racing Club de Lens (1-2) le 8 novembre dernier, le latéral droit de l’Olympique de Marseille avait complimenté son entraîneur à sa manière. « Je suis fier d'être coaché par "Pep" Genesio. Ce qu'il fait avec nous est incroyable », encensait l’international américain, conscient que la comparaison avec Pep Guardiola fait désormais sourire le technicien français. Cela n’a pas toujours été le cas d’après Florian Maurice.

Ah non, il ne le prend pas très bien au départ, car on est dans le chambrage », a raconté Florian Maurice au journal L’Equipe. Ancien supérieur de Bruno Genesio à l’Olympique Lyonnais et au Stade Rennais, le dirigeant annoncé proche de Troyes se souvient que les premiers parallèles avec l’Espagnol ressemblaient davantage à une moquerie. C’était du moins l’interprétation du principal intéressé, loin de valider son surnom lancé sur les ondes de RMC, à l’époque où il entraînait l’équipe rhodanienne. «», a raconté Florian Maurice au journal L’Equipe.

« A Lyon, la plupart des gens, comme moi, l'appellent "Genese". Aujourd'hui, il le vit beaucoup mieux, il a réalisé de belles choses un peu partout où il est passé, il a mûri comme coach, et c'est devenu valorisant dans la bouche des gens, a constaté l’ex-attaquant. Je ne l'ai jamais appelé Pep, je l'ai connu quand j'avais 18 ans et lui 26, il inspirait déjà beaucoup de respect. Dans nos époques communes à Lyon ou Rennes, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu des joueurs le surnommer ainsi. Après, j'ai trouvé la déclaration de Weah très sympathique. » Au fil des années, le surnom moqueur a fini par traduire une certaine reconnaissance pour le travail de Bruno Genesio.