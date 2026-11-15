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OL : Une trêve pleine de bonnes nouvelles

OL : Une trêve pleine de bonnes nouvelles

OL
parGuillaume Conte
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L'OL espère récupérer tous ses joueurs internationaux en forme la semaine prochaine. Pour le moment, c'est très bien parti, avec le retour imminent de Loïs Openda en bonus.
Les clubs français qui évoluent en Coupe d’Europe n’aiment en général pas vraiment les trêves internationales. Les meilleurs joueurs sont sollicités avec leur sélection et empilent des minutes au coeur de la saison, et les risques de blessures sont plus élevées avec les voyages, l’intensité des matchs et les terrains parfois compliqués. Mais pour le moment, la trêve internationale se déroule parfaitement pour l’OL.
Assez discret depuis son arrivée à Lyon, Keito Nakamura a retrouvé la sélection du Japon avec une titularisation, un but et une victoire de prestige 3-2 face au Brésil. De quoi lui donner le plein de confiance, même s’il faudra se méfier du jeu rugueux du Paraguay mardi. Concurent de Nakamura, Julien Duranville s’est mis en évidence avec les espoirs belges avec un but lors de la victoire face à l’Allemagne (2-1).

Openda bientôt sur le retour

Mais surtout, la bonne nouvelle est venue de Loïs Openda, qui a confié dans un court message sur Instagram qu’il serait « bientôt » de retour. Carlos Vicens pourra donc compter sur lui dans quelques jours à l’entrainement, et l’OL aura bien besoin d’un vrai avant-centre pour avoir plus de solutions à ce poste complètement déserté ces dernières semaines. Le Diable Rouge est absent depuis sa blessure contre Lens le 9 octobre dernier, et son retour était prévu pour la fin du mois de novembre. Le timing sera donc respecté et l’ancien lensois espère bien faire décoller son compteur de buts avec l’OL, lui qui a été prêté par la Juventus cette saison.
A la reprise, l’OL aura directement un calendrier musclé avec un déplacement à Lille, actuellement deuxième de Ligue 1, avant de recevoir Lillestrom en Europa League.

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