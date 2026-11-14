OL : Tyler Morton opéré et absent longue durée ?

Souffrant d'une pubalgie, Tyler Morton n'a plus joué depuis la défaite face au PSG. L'Olympique Lyonnais n'a plus communiqué concernant le joueur anglais. Mais un journaliste de Canal+ a croisé Morton et les nouvelles ne sont pas rassurantes.

Le milieu de terrain anglais de l'OL est éloigné des terrains depuis le 26 octobre, et la défaite contre Paris, et lorsqu'il était encore entraîneur de Lyon, Paulo Fonseca avait reconnu qu'il était inquiet s'agissant de l'état de santé de Tyler Morton. « Le département médical va étudier ce qui est la meilleure solution pour Tyler. Il va voir un spécialiste et discuter pour voir ce qui sera la meilleure solution. Il pourrait être opéré ou on continuera à faire le même travail, peut-être que nous devrons changer quelque chose. On doit attendre cette réunion. Un risque de longue absence ? Oui », avait confié l'ancien entraîneur de Lyon. Mais, à en croire Jordan Allouche, journaliste de Canal+, il paraît clair que le joueur arrivé de Liverpool en 2025 ne sera pas de retour de sitôt, car il semble s'être fait opérer.

Notre confrère a en effet croisé Tyler Morton dans les rues lyonnaises et il n'a pas été rassuré. « Je sors du train à Part Dieu et je croise Tyler Morton toujours en béquilles avec de grosses difficultés à marcher, toujours pas prêt de le revoir sur un terrain… », a confié Jordan Allouche, qui n'est toutefois pas allé jusqu'à prendre des nouvelles directement auprès du joueur anglais de 24 ans. Selon l'Institut de Chirurgie Orthopédique et Sportive : « Après une opération de la pubalgie, la durée d'absence des terrains de football est généralement comprise entre 6 semaines et 3 mois. Le délai exact pour retrouver la compétition dépend de la zone anatomique opérée et du protocole de rééducation suivi. »

L'OL enchaîne les blessures

Si cela se confirme, c'est un gros coup dur pour Tyler Morton et Carlos Vicens, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais devant se passer d'un des meilleurs joueurs depuis le début de saison. D'autant plus qu'en ce moment, l'OL est également privé de Pavel Sulc, opéré du ménisque et absent plusieurs mois, et de Loïs Openda, même si ce dernier devrait revenir après cette trêve internationale. Au moment où la Ligue 1 et la Ligue Europa vont s'enchaîner jusqu'à la fin de l'année, l'Olympique Lyonnais se serait bien passé de tout cela.