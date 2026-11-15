Neymar a tout perdu, un club l’a ruiné

En pleine trêve internationale et suspendu avec son club, Neymar passe la semaine à un tournoi de poker international à Sao Paulo, avec toujours quelques coups d'éclat.

Footballeur à temps partiel depuis son départ du PSG, Neymar a enchainé les blessures et les tentatives de retour. A 34 ans, il a appris cette semaine de la bouche de Carlo Ancelotti que sa page était officiellement tournée, et que le Brésil était tourné vers une nouvelle génération. « La Coupe du monde a clos un cycle pour une génération de joueurs. Nous construisons maintenant une nouvelle génération pour être concentrés et compétitifs lors de nos prochaines compétitions officielles : la Copa América en 2028 et la Coupe du monde en 2030 », a expliqué le Mister, qui a mis un terme à la « génération Neymar ».

Pour se remonter le moral, l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a décidé de foncer à un tournoi de poker, sa grande passion. Ce week-end, il était donc à Sao Paulo pour un tournoi international. Et à cette occasion, le footballeur est toujours une énorme attraction. Au moment où il perdait ses derniers jetons, le « Ney » s’est vu demander s’il avait encore quelques mises dans ses poches. Il a préféré en plaisanter, accusant son club actuel de Santos de lui avoir tout pris. « Je suis fauché. J'ai tout dépensé à Santos », a balancé en rigolant la star brésilienne, qui a certes fait des efforts financiers pour revenir dans le club de ses débuts, mais possède néanmoins une fortune de 400 millions d’euros, accumulée au gré de sa carrière et avec ses contrats de sponsoring principalement.

Neymar a donc encore de quoi se procurer quelques jetons pour des tournois de poker où il se démarque avec son jeu très offensif et risqué. Avec sa fortune actuelle, il peut se permettre de passer au travers de certains tournois et de bluffer ses adversaires, même si cela ne marche pas à tous les coups. Sur le terrain, il dispute, en raison des blessures ou suspension, un match sur deux avec Santos, et a inscrit 10 buts alors que son contrat se terminera au mois de décembre qui arrive.