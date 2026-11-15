Mbappé va sauver la France de Zidane, elle l’annonce

La France est dos au mur face à la Turquie ce dimanche soir. Mais Kylian Mbappé est annoncé comme titulaire et cela va tout changer.

L’équipe de France, qui avait déjà montré quelques faiblesses lors de la première fenêtre internationale contre l’Italie ou à domicile face à la Belgique, a coulé en Italie. Zinedine Zidane a du faire avec plusieurs absents majeurs et cela n’a pas pardonné, d’autant que le sélectionneur national a pris beaucoup de décisions incomprises.

Il faut désormais assurer ce dimanche soir face à la Turquie, pour bien terminer l’année et aller chercher cette place en quarts de finale de la Ligue des Nations. Kylian Mbappé, qui s’était vu refuser un retour à Madrid malgré sa blessure constatée au début du rassemblement, est attendu pour être titulaire à Bordeaux. Et l’attaquant du Real Madrid va faire un bien fou à l’équipe de France.

« On va avoir quelqu’un qui concrétise les occasions, c’est surtout ça le plus important. On a vu une France créative oui, mais il faut encore quelqu’un qui soit capable de marquer les buts. Aujourd’hui, il n’y a personne qui est aussi constant que Mbappé à ce niveau-là. Ça va rassurer tout le monde, ça va permettre aussi de mettre la pression sur l’adversaire. Car quand Mbappé est là, c’est totalement différent dans leur esprit même si les autres sont aussi de très bons joueurs. Je pense au niveau psychologique et au niveau statistique, quand il n’est pas là ce sont deux équipes totalement différentes », a livré la consultante de l’After Foot Jen Mendelewitsch, persuadée que Kylian Mbappé va changer le visage des Bleus ce dimanche soir.

Kylian Mbappé est en tout cas attendu comme titulaire à la pointe de l’attaque, et une victoire permettrait de redresser la barre après la première défaite de l’ère Zidane en Italie jeudi dernier. A noter que Zidane n’a donné aucune indication à ses joueurs sur la composition de ce dimanche, n’effectuant pas de mise en place tactique, et mélangeant les titulaires des remplaçants pendant la dernière opposition de ce samedi.