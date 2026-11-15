PSG : Luis Enrique et Zidane tombent d'accord sur ces deux joueurs
Le PSG et la France ont le même problème
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Cherche pas, même un OM à la ramasse sera toujours plus populaire que ton sous club qui se prends pour ce qu'il n'est pas
Quelle mentalité pourrie! Ils ont refusé le report et ils voudraient recevoir 2 fois.J'espere que s'il leur arrive un jour un probleme que les autres clubs les pourriront
Bravo les filles
Allons allons amis bretons, respirez un bon coup. Oui c'est normal vous avez cru au père Noël et vous vous êtes dit "je prends les 2 matchs à domicile c'est gratuit"... Mais Noël ce n'est pas en août...
Je ne sais pas pourquoi, mais je mettrais bien une petite pièce sur l'OM peut-être pas cette saison mais la saison suivante en s'appuyant sur des jeunes si genesio reste l'année prochaine. L'OM a quelques bons jeunes qui sont en train d'arriver s'ils ont la tête bien faite et qu'ils prennent pas la melonite, l'OM peut faire des très belles choses en ayant apuré la masse salariale et s'étant rapproché d'un équilibre budgétaire nécessaire après 10 années consécutives de perte
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13