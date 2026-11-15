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PSG : Luis Enrique et Zidane tombent d'accord sur ces deux joueurs

PSG : Luis Enrique et Zidane tombent d'accord sur ces deux joueurs

PSG
parClaude Dautel
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Zinedine Zidane l'a constaté contre l'Italie, il y a un vrai problème en équipe de France, ce sont les latéraux. Si Malo Gusto a focalisé les critiques, le sélectionneur national n'a plus vraiment l'intention de faire venir Lucas Digne et Lucas Hernandez.
Face à une formation italienne qui n'est pas non plus un monstre offensif, la défense tricolore a pris l'eau. Et pas uniquement parce que c'était le déluge au-dessus de Milan jeudi soir. Le changement de sélectionneur national n'a pas permis de régler d'un seul coup ce souci qui devient récurrent, Didier Deschamps ayant connu lui aussi ce souci. Pour Zinedine Zidane, il y a donc un vrai chantier dans ce secteur où Malo Gusto est apparu très fébrile et même défaillant face aux attaquants italiens. Mais ce qui semble désormais acquis, c'est que le sélectionneur national n'a plus l'intention de faire jouer deux joueurs qui ont du mal à s'imposer dans le onze de départ de Luis Enrique au PSG, à savoir Lucas Hernandez et Lucas Digne.

Le PSG et la France ont le même problème

Dans Le Parisien, Jimmy Algerino, ancien latéral droit du Paris Saint-Germain pense que pour les deux défenseurs très expérimentés, il faut oublier l'équipe de France. « Il n’y a pas de latéraux français incontournables. Regardez le classement du Ballon d’or : depuis combien de temps nous n’avons pas eu de latéraux français dans le top 30 ? On manque de joueurs qui ont choisi ce poste. Des footballeurs comme Hernandez ou Digne ne représentent plus l’avenir aux yeux de Zidane », fait remarquer le latéral révélé à Monaco, qui pense que plus globalement la France n'arrive plus à former suffisamment de défenseurs.

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Pour en revenir à Lucas Digne et Lucas Hernandez, si ce dernier a eu son heure de gloire lors du match contre le Barça en mettant Lamine Yamal dans sa poche, ce que personne n'avait vu venir, il en va tout autrement pour le joueur arrivé d'Aston Villa cet été. Lucas Digne est la vraie déception du mercato estival parisien. Avec seulement 26 minutes jouées en Ligue des champions, contre une équipe de Bratislava balayée au Parc des Princes, Lucas Digne se contente de miettes en Ligue 1. Visiblement Luis Enrique n'est pas loin de penser la même chose que Zinedine Zidane sur le natif de Meaux.
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