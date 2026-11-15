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Michael Olise, une décision fracassante le 21 novembre

Michael Olise, une décision fracassante le 21 novembre

Mercato
parGuillaume Conte
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Courtisé par le PSG et le Real Madrid, Michael Olise fait l'objet d'un énorme forcing du Bayern Munich pour le prolonger à des conditions folles. La décision va tomber très vite.
Actuellement avec les Bleus à Bordeaux pour préparer le match face à la Turquie, Michael Olise est attendu au tournant. Si brillant à la Coupe du monde, l’ailier a disparu de la circulation en Italie après un but et une première demi-heure prometteuse. Il faut dire que les attentes autour du joueur anglais qui a choisi de représenter la France depuis les JO de 2024 sont grandissantes. Ses performances avec le Bayern Munich impressionnent, lui qui a été nommé meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière, devant le Ballon d’Or Harry Kane.

Le Bayern récupère 250 ME

Son avenir n’a pas vraiment été au coeur des interrogations l’été dernier malgré sa belle Coupe du monde. Le Real Madrid avait un accord avec le Bayern Munich pour ne pas l’attaquer, et repasser éventuellement à l’action à l’été 2027. Cela pourrait bien ne jamais être le cas. Le Bayern Munich, conscient de l’intérêt du Real et du PSG au sujet de son joueur français, prépare une grande offensive pour une éventuelle annonce très rapide.
Selon les informations du Journal du Dimanche, le club bavarois met le paquet avec ses dirigeants pour convaincre Olise de s’engager sur le très long terme, avec un salaire record à la clé. L’ancien joueur de Crystal Palace va se voir offrir un contrat jusqu’en 2032, avec un salaire plus que doublé pour passer à 32 millions d’euros brut par an. Devant Harry Kane malgré sa récente prolongation, ou Manuel Neuer, les tauliers du Bayern Munich.
Si Michale Olise devait dire oui à l’offre du Bayern, il verrait une clause libératoire à 250 millions d’euros être associée à son nouveau contrat. « Si on alignait aujourd’hui son salaire à sa valeur sur le marché, il devrait gagner quatre fois plus. Mais je pense que doubler ses émoluments devrait suffire à son bonheur et à le convaincre de parapher un nouveau contrat », a ainsi confié la légende du Bayern Oliver Kahn au JDD.
Le Bayern a fait entrer une énorme entreprise allemande, Viessmann, dans son capital récemment, et possède à ce titre un apport de 250 ME. Et selon le journal dominical, le rêve du club allemand est d’annoncer très rapidement cette prolongation, comme le 21 novembre prochain, jour de l’assemblée générale du géant bavarois.
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