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OL : Un chèque de 11 ME tombe du ciel, la DNCG appréciera

OL : Un chèque de 11 ME tombe du ciel, la DNCG appréciera

OL
parHadrien Rivayrand
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Bruno Guimarães et Bradley Barcola ont permis à l'OL de soulager ses finances grâce à deux transferts XXL. Les Gones ont notamment pu en profiter encore l'été dernier.
L'OL a vu passer des joueurs de grand talent dans ses rangs ces dernières saisons. Les Rhodaniens ont dû s'en séparer afin de soulager leurs finances. On peut notamment citer Bruno Guimarães et Bradley Barcola, qui avaient respectivement rejoint Newcastle et le PSG. Lors de leurs transferts, l'Olympique Lyonnais avait négocié des intérêts à la revente. Or, l'été dernier, les deux joueurs ont changé de club. Bruno Guimarães a rejoint Arsenal contre la somme de 87 millions d'euros, tandis que Bradley Barcola a signé à Liverpool pour 140 millions d'euros. De quoi faire le bonheur des Gones.

L'OL dit merci à deux anciens joueurs 

Ces dernières heures, Olympique et Lyonnais rappelle en effet que l'Olympique Lyonnais a récupéré 11,6 millions d'euros grâce aux transferts de ses deux anciens joueurs : 6,3 millions d'euros sur celui de Guimarães à Arsenal et le reste sur celui de Barcola vers la Mersey. Alors que l'OL n'a pas réussi à atteindre ses objectifs de ventes fixés l'été dernier, cette somme tombe à point nommé pour les pensionnaires du Groupama Stadium.

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À l'avenir, l'OL espère réaliser de pareilles opérations afin de sécuriser son avenir financier. Il se dit que, dès l'hiver prochain, les Gones devront encore réaliser de belles ventes pour rentrer dans les clous de la DNCG. De quoi revoir encore un peu plus à la baisse les ambitions du club ? Il faudra éviter ce scénario, alors que les turbulences ont récemment commencé à Lyon, avec le départ soudain de Paulo Fonseca pour le Sporting. Carlos Vicens, nouvel entraineur des Gones, ne manquera en tout cas pas de pression pour relancer une dynamique positive dans le Rhône.
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Ils se sont déjà fait refourguer Kolo Muani, ils ont pas envie de se faire pigeonner une deuxième fois dans l'année 😅

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Mais oui le merdia.es ! Et puis on pourrait même le renvoyer au Barça en payant pour qu'ils le reprennent ! 🤣😂🤣

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" le problème s'entrainer" Tripler le staff 😅

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Si hanouna le dit !!! Il est partout jusqu’à la candidature de Riner !!! On ferait quoi sans lui! 🤔

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