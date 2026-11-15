PSG : Kvara fait une grande annonce et changer de métier

Le PSG a perdu Khvicha Kvaratskhelia pour six mois, mais le Géorgien a décidé de rebondir à sa façon en prenant le micro dans un nouveau projet.

Gravement blessé au genou et opéré du ligament, Khvicha Kvaratskhelia ne pourra plus toucher au ballon avant longtemps. Un vrai drame pour le joueur de Géorgie, déchainé depuis sa signature à Paris, et double vainqueur de la Ligue des Champions. Mais cette saison 2026-2027 s’arrête pour l’ancien de Naples, qui a décidé de ne pas se morfondre et de prendre le micro pour se lancer dans les vidéos et devenir streamer.

« Je vais être absent longtemps, je ne pourrais pas jouer au football avant six mois », a fait savoir l’ailier du PSG, qui n’envisage pas un retour avant le mois de mai au mieux, quand la saison se terminera. Dans un message adressé en français, chose rare chez lui, le Géorgien a expliqué qu’il avait trouvé de quoi s’occuper pour le reste de la saison. « Je vais devenir streamer » a annoncé Kvara, qui va donc se montrer sur les réseaux sociaux pour commenter son actualité, jouer à des jeux, et répondre aux questions de ses followers sur lui, le PSG ou d’autres sujets.

Kvara bouillant avec Hakimi et le PSG

L’attaquant parisien va aussi profiter de son temps libre pour recevoir des invités dans ses émissions, et ce fut déjà le cas pour cette première avec le passage d’Achraf Hakimi. Le Marocain a été accueilli comme il se doit par son coéquipier, qui l’a décrit comme « le meilleur latéral droit de l’histoire du football », tout simplement. « Le PSG a la meilleure équipe de l’histoire sur le terrain, et en dehors aussi », a lancé Kvaratskhelia, qui risque de séduire les fans du PSG avec de tels propos pour ses futures émissions.

En tout cas, Kvara n’a pas prévu de se murer dans le silence pendant sa convalescence, et les suiveurs de l’ailier du PSG pourront donc prendre régulièrement de ses nouvelles.