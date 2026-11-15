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L'OM tout proche de la rechute, il est en sueur

L'OM tout proche de la rechute, il est en sueur

OM
parGuillaume Conte
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L'OM rassure cet automne, mais la série de victoires reste trompeuse pour un journaliste marseillais, qui n'est pas vraiment rassuré par la justesse de l'effectif dont dispose Bruno Genesio.
Le début de saison de l’OM ressemble à un parcours de montagnes russes. Le mercato a fait halluciner les supporters, qui se sont pris à croire à une très belle saison après le carton sur Strasbourg lors de la première journée. Avant de déchanter brutalement puisque leur équipe s’est retrouvée relégable en enchainant les défaites. Et après la première trêve internationale, le réveil a sonné et l’OM enchaine les victoires depuis au point d’être au pied du podium.
Le travail de Bruno Genesio est logiquement salué surtout que les matchs à venir sont abordables, contre Le Mans et le Levski Sofia notamment. Néanmoins, le fait que l’entraineur marseillais travaille avec un effectif très réduit inspire la plus grande prudence chez les suiveurs de l’OM. C’est le cas de Slim Hanayen, journaliste pour Le Phocéen, et qui tire la sonnette d’alarme sur la fragilité de la formation marseillaise sur la durée.
« Je trouve qu'on commence à être un peu plus costaud, à être un peu plus solide défensivement et collectivement. C'est un peu mieux, (contre Leverkusen et Lens) on concède moins de grosses situations. Moi, je pense qu'on n'est pas totalement guéri, que cette équipe-là reste quand même sur un fil, reste toujours fragile », a glissé le journaliste du média pro-marseillais, qui craint une rechute si un grain de sable se retrouvait dans la machine.
Une vision moins optimiste que de nombreux autres suiveurs, persuadés que l’OM est désormais bien parti et, sans forcément tout renverser sur son passage, va continuer de prendre de gros points en Ligue 1 dans les semaines à venir. Mais il faut dire que ce Marseille-là sera toujours sur le fil, car avec par exemple une attaque qui se repose quasiment entièrement sur Gouiri, ou un seul gardien aligné depuis le début de la saison, Bruno Genesio sait qu’il n’a pas beaucoup de choix à certains postes. Ce qui pourrait faire mal sur la durée de la saison.
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