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OM : Emerson, le sacrifice surprise du mercato

OM : Emerson, le sacrifice surprise du mercato

OM
parGuillaume Conte
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Le mercato hivernal va encore faire transpirer à l'OM. Le club provençal va devoir trouver des candidats au départ, et Emerson ne dirait pas non en cas de belle offre.
Le mercato estival a mis un mois pour être digéré par Bruno Genesio et les supporters marseillais, le temps de stopper la spirale des défaites et même enchainer les victoires désormais. Mais la mauvaise nouvelle, c’est que dans un peu plus d’un mois, le mercato d’hiver ouvre ses portes et Frank McCourt semble toujours désireux de voir son club faire des économies. De nouveaux départs sont annoncés, mais l’OM l’a compris l’été dernier, il n’est pas possible de faire tout ce qu’on veut dans cette période.
Pierre-Emile Hojbjerg avait ainsi refusé de rejoindre Newcastle alors que tout semblait réglé entre les deux clubs. Le Danois avait provoqué la fureur de Frank McCourt, mais était resté droit dans ses bottes. Pour janvier, la Fiorentina souhaite le faire venir, mais le milieu de terrain n’est toujours pas chaud, et se voit bien rester à l’OM toute la saison avec son contrat très confortable et un cadre de vie qui lui convient.
Selon la presse italienne, la Fiorentina va tenter de changer de cible tout en restant à Marseille. La Viola a aussi des besoins au poste de latéral gauche, et rêve de faire venir Emerson. Cette ambition peut se comprendre. L’Italo-Brésilien ne coûte pas grand chose sur le plan financier, et rend toujours de précieux services à son poste. Régulier, rarement blessé et déjà passé par la Serie A du côté du côté de la Roma, l’arrière gauche a tout de la bonne pioche à six mois de la fin de son contrat.
Mais surtout, contrairement à Hojbjerg, Emerson ne dirait pas d’emblée non à un départ si cela lui permet de bénéficier d’un bon contrat en Europe sur au moins 18 mois. Une perte qui ferait mal à l’OM, même si contre Lens et Leverkusen, Bruno Genesio a pu s’en tirer avec Ulisses Garcia au poste d’arrière gauche pour compenser la blessure d’Emerson. Une solution qui pourrait donc devenir permanente pour la deuxième partie de saison ?
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OM : Emerson, le sacrifice surprise du mercato

Bizarrement le mercato commence en janvier 😅

OM : Emerson, le sacrifice surprise du mercato

Bizarrement aucun club ne semble intéressé par abdelli kondogbia et maupay.... 😅

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