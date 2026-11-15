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MU : Pochettino annonce sa première recrue, il est Français

MU : Pochettino annonce sa première recrue, il est Français

Premier League
parGuillaume Conte
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Mauricio Pochettino arrive dans quelques jours à Manchester United, et le mercato sera fait sur mesure pour l'entraineur argentin. L'ancien coach du PSG connait déjà son premier objectif de recrutement.
Toujours sélectionneur des Etats-Unis pour encore quelques heures, Mauricio Pochettino doit tout de même déjà avoir l’esprit tourné vers Manchester United. Il va arriver en fin de semaine à Old Trafford pour essayer de sauver une formation qui ne cesse de couler depuis des années malgré des dépenses toujours aussi importantes. L’Argentin a été débauché de la sélection US pour 10 ME et arrive dans le but de redresser les Red Devils.
A un peu plus d’un mois du début du mercato hivernal, il va inévitablement y avoir des changements pendant le mois de janvier. Sir Jim Ratcliffe va une nouvelle fois devoir dépenser pour modifier l’effectif de façon à ce qu’il plaise à l’ancien coach de Tottenham et du PSG notamment. Mais Pochettino a aussi dirigé Chelsea récemment, alors que le club londonien se trouvait lui aussi dans une situation très compliquée.
Et pour le média britannique Team Talk, c’est chez les Blues que se trouve la première recrue de l’ère Pochettino à Manchester United. Il s’agit de Malo Gusto, qui a perdu sa place cette saison, et sort d’un match catastrophique avec les Bleus contre l’Italie, signe qu’il est hors de forme. Toutefois, avec de la confiance et du temps de jeu, l’ancien lyonnais a bien évidemment des qualités et c’est pour cela que Manchester United compte faire une offre dès le début du mercato pour l’acheter.
Ce sera une très grosse dépense de plus pour MU, même si Chelsea a légèrement baissé ses exigences de 80 ME à 60 ME pour l’arrière droit. A noter que la semaine dernière, Xabi Alonso a autorisé Malo Gusto à trouver un nouveau club cet hiver, preuve qu’il ne compte pas sur lui pour les prochains mois. Fabrizio Romano a confirmé que le marché était ouvert pour l’international tricolore, barré par Reece James et le jeune Marco Pallestra dans l’effectif des Blues.
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