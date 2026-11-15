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Le PSG l’a lâché, Fabian Ruiz se confie

Le PSG l’a lâché, Fabian Ruiz se confie

PSG
parGuillaume Conte
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Le PSG n'a pas poussé derrière Fabian Ruiz pour qu'il soit parmi les prétendants au Ballon d'Or. Le milieu de terrain espagnol a répondu à ce sujet.
Métronome du PSG depuis plus de deux ans, Fabian Ruiz est-il trop discret ? Assez peu bavard dans les médias, jamais démonstratif quand les choses se compilent comme quand il était remplaçant au départ ou qu’il a été longtemps blessé la saison dernière, l’Espagnol laisse parler le ballon. Cela lui vaut une magnifique récompense puisqu’il est le seul joueur de la saison passée à avoir gagné la Ligue des Champions et la Coupe du monde.

Le PSG avait choisi deux candidats

De quoi en faire un prétendant au Ballon d’Or, sachant son importance dans le jeu du PSG et de la Roja ? Cela aurait pu être une magnifique récompense pour un apôtre du jeu collectif. Mais cet automne, le club de la capitale a fait le choix assumé de mettre en avant deux de ses joueurs pour essayer d’aller chercher le Ballon d’Or : Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Pas d’interview fleuve, pas de promotion spéciale sur les diffuseurs ou les réseaux sociaux, Fabian Ruiz a été un peu oublié de cette course et a donc terminé à la 10e place.
Une position qui lui convient, comme il l’a confié dans un entretien à OK Diario. Le milieu de terrain estime que cela démontre qu’il continue de progresser, et qu’il va encore essayer de faire mieux. L’ancien du Betis, qu’il rêve de rejoindre prochainement, et de Naples, n’en veut pas au PSG de ne pas trop avoir misé sur lui. « Non, je ne regrette rien. Je suis quelqu’un qui reste un peu en retrait de tout ça. J’aurais aimé être aussi haut placé que possible et c’est pour ça que je travaille et que j’essaie de m’améliorer à chaque saison. Je pense que ces dernières années, je progresse. Je suis passé de la 26e à la 10e place et maintenant j’essaie de faire en sorte que cette saison soit encore meilleure même si je sais que c’est difficile », a livré Fabian Ruiz, qui approche de ses meilleurs années de footballeur à 30 ans. Et le PSG, qui l’a prolongé récemment, s’en félicite tous les jours.
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