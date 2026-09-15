OL : Une recrue déjà indispensable, Fonseca se régale

Pour se protéger d'un départ d'Ainsley Maitland-Niles lors du dernier mercato estival, l'Olympique Lyonnais s'offrait Zachary Athekame en prêt en provenance de l'AC Milan. Un pari plus que réussi pour le moment compte tenu de son utilisation importante.

L' OL a traversé un nouvel été particulièrement chargé, surtout dans les dernières heures avec le tumultueux dossier Malick Fofana, finalement parti à Sunderland contre un joli chèque de 35 millions d'euros bonus inclus. Avant cela, la direction sportive rhodanienne s'était chargée de répondre à certains besoins en allant chercher, notamment, un nouveau latéral droit.

Zachary Athekame arrivait alors en prêt en provenance de l'AC Milan. Un coup d'apparence anodine qui s'avère être finalement une franche réussite. Quand on s'intéresse de plus près aux statistiques de ce début de saison en Ligue 1 , le latéral droit suisse de 21 ans est le joueur le plus utilisé par Paulo Fonseca depuis le coup d'envoi de l'exercice.

L'OL a réussi son recrutement

Comme le relève Olympique-et-Lyonnais, c'est bien Zachary Athekame qui domine le classement des joueurs de l'effectif rhodanien disposant du plus gros temps de jeu après quatre journées de Ligue 1. C'est simple, le joueur appartenant à l'AC Milan profite largement du départ d'Ainsley Maitland-Niles à Everton pour grappiller un temps de jeu conséquent puisqu'il totalise 360 minutes sur 360 possibles depuis le début de la saison. Une recrue qui vaut son pesant d'or, d'autant qu'il a sorti des prestations de haut niveau : passeur face au Havre et buteur face à Auxerre lors du match suivant, Zachary Athekame justifie très largement la confiance accordée par son entraîneur.

Plus largement, l'OL utilise à bon escient son recrutement estival puisque Felix Bacher (356 minutes) et Mads Bidstrup (305 minutes), deux joueurs arrivés lors du dernier mercato, complètent le podium.