OL : Une recrue déjà indispensable, Fonseca se régale

OL : Une recrue déjà indispensable, Fonseca se régale

OL15 sept. , 15:30
parQuentin Mallet
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Pour se protéger d'un départ d'Ainsley Maitland-Niles lors du dernier mercato estival, l'Olympique Lyonnais s'offrait Zachary Athekame en prêt en provenance de l'AC Milan. Un pari plus que réussi pour le moment compte tenu de son utilisation importante.
L'OL a traversé un nouvel été particulièrement chargé, surtout dans les dernières heures avec le tumultueux dossier Malick Fofana, finalement parti à Sunderland contre un joli chèque de 35 millions d'euros bonus inclus. Avant cela, la direction sportive rhodanienne s'était chargée de répondre à certains besoins en allant chercher, notamment, un nouveau latéral droit.
Zachary Athekame arrivait alors en prêt en provenance de l'AC Milan. Un coup d'apparence anodine qui s'avère être finalement une franche réussite. Quand on s'intéresse de plus près aux statistiques de ce début de saison en Ligue 1, le latéral droit suisse de 21 ans est le joueur le plus utilisé par Paulo Fonseca depuis le coup d'envoi de l'exercice.

L'OL a réussi son recrutement

Comme le relève Olympique-et-Lyonnais, c'est bien Zachary Athekame qui domine le classement des joueurs de l'effectif rhodanien disposant du plus gros temps de jeu après quatre journées de Ligue 1. C'est simple, le joueur appartenant à l'AC Milan profite largement du départ d'Ainsley Maitland-Niles à Everton pour grappiller un temps de jeu conséquent puisqu'il totalise 360 minutes sur 360 possibles depuis le début de la saison. Une recrue qui vaut son pesant d'or, d'autant qu'il a sorti des prestations de haut niveau : passeur face au Havre et buteur face à Auxerre lors du match suivant, Zachary Athekame justifie très largement la confiance accordée par son entraîneur.
Plus largement, l'OL utilise à bon escient son recrutement estival puisque Felix Bacher (356 minutes) et Mads Bidstrup (305 minutes), deux joueurs arrivés lors du dernier mercato, complètent le podium.

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Derniers commentaires

OL : Une recrue déjà indispensable, Fonseca se régale

Très bonne recrue cet Athekame.

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

toi t'es le roi de l'argumentation la sardine :)

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

Démonstration faites mdr et bien non ! DEGONFLES TON BOULARD ah maintenant Monsieur est dans la tete de Mboulard ! Il sait si il parle au sens propre ou au sens figuré ! Et ta définition ca change rien, c'est tjr aussi ridicule comme déclaration ! que ca soit au figuré ou pas ! "élu au sens figuré: Personne choisie" Merci de confirmer ce que je dis ! Personne l'a choisi pour ton ballon d'or depuis 10ans... C'est Dembele l'élu selon ta propre définition mdr

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

pour le coup tu demontres que tu connais meme pas la signification du mot l'élu que mbappé a mentionner c'est pas le fait de ce faire elire mdr élu au sens figuré: Personne choisie par préférence en amour (l'heureux élu) ou quelqu'un qui semble avoir une chance ou un talent unique tu te coucheras moins bete ce soir lol voila demonstration faite bisous

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

Tu fais de la peine sérieux

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