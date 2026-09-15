Lens : Dino Toppmöller viré, l'Allemagne dévoile toute l'affaire

Lens : Dino Toppmöller viré, l'Allemagne dévoile toute l'affaire

Lens15 sept. , 15:00
parQuentin Mallet
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Nommé le 16 juin dernier par le RC Lens pour prendre la succession de Pierre Sage, Dino Toppmöller est déjà démis de ses fonctions. L'entraineur allemand va plier bagages après un désaccord avec sa direction.
Déjà. Depuis le début de la saison, le RC Lens a remporté le Trophée des champions face au Paris Saint-Germain, a gagné son premier match en Ligue des champions face au Slavia Prague après une fin de rencontre folle, et accuse un retard loin d'être alarmant en Ligue 1. Une situation qui, dans l'ensemble, restait assez encourageante, notamment du fait de l'arrivée encore récente de Dino Toppmöller. Le 16 juin dernier, l'ancien entraineur de l'Eintracht Francfort quittait la Bundesliga pour s'engager chez les Sang et Or par l'intermédiaire d'un contrat de deux ans. Mais trois mois plus tard, il doit déjà faire ses valises.

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Les raisons du licenciement de Toppmöller

La nouvelle, dévoilée par L'Equipe ce mardi matin, a fait l'effet d'une bombe tant la surprise était grande. Le quotidien sportif français expliquait en effet que le RC Lens s'apprêtait à démettre Dino Toppmöller de ses fonctions, sans pour autant préciser la nature de cette décision. Finalement, c'est la presse allemande qui nous en dit plus. Selon les informations de Bild et de Sky Germany, les raisons de ce licenciement viennent d'un désaccord profond entre l'entraineur et sa direction. La nuit dernière, cette dernière lui a signifié qu'elle voulait se séparer de son bras droit Nelson Morgado, lequel dérangeait certains au club.
Une décision jugée inacceptable par Dino Toppmöller, lui qui avait déjà dû accepter de ne faire venir à Lens, avec lui, que deux adjoints, tout en laissant le RC Lens nommer le reste de son staff. Que le club interfère dans ses propres choix a finalement été la goutte de trop. En refusant la volonté du club de virer son adjoint, l'entraineur allemand a finalement été victime de son propre licenciement. Une décision marquante pour un effectif qui l'appréciait déjà beaucoup. Yannick Cahuzac, adjoint justement nommé par Jean-Louis Leca, est pressenti pour prendre la suite.
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Lens vire Dino Toppmöller !

Derniers commentaires

OL : Une recrue déjà indispensable, Fonseca se régale

Très bonne recrue cet Athekame.

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

toi t'es le roi de l'argumentation la sardine :)

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

Démonstration faites mdr et bien non ! DEGONFLES TON BOULARD ah maintenant Monsieur est dans la tete de Mboulard ! Il sait si il parle au sens propre ou au sens figuré ! Et ta définition ca change rien, c'est tjr aussi ridicule comme déclaration ! que ca soit au figuré ou pas ! "élu au sens figuré: Personne choisie" Merci de confirmer ce que je dis ! Personne l'a choisi pour ton ballon d'or depuis 10ans... C'est Dembele l'élu selon ta propre définition mdr

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

pour le coup tu demontres que tu connais meme pas la signification du mot l'élu que mbappé a mentionner c'est pas le fait de ce faire elire mdr élu au sens figuré: Personne choisie par préférence en amour (l'heureux élu) ou quelqu'un qui semble avoir une chance ou un talent unique tu te coucheras moins bete ce soir lol voila demonstration faite bisous

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

Tu fais de la peine sérieux

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