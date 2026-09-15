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OM : Ce match qui va remplir le Vélodrome à 200 %

Foot Mondial15 sept. , 13:00
parHadrien Rivayrand
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Dans quelques jours aura lieu une importante trêve internationale. Le Stade Vélodrome restera ouvert et accueillera une rencontre particulière entre le Sénégal et les Comores.
L'OM pourra profiter une dernière fois du Stade Vélodrome avant la trêve internationale. Et quel rendez-vous ce sera puisqu'il s'agit du Classique de Ligue 1 face au PSG. Ensuite, l'enceinte phocéenne ne restera pas non plus sans activité. En effet, un match amical devrait, sauf rebondissement de dernière minute, se tenir au Stade Vélodrome entre le Sénégal et les Comores. L'occasion de marquer le coup pour les fans des deux équipes, qui devraient se réunir en nombre pour mettre une belle ambiance dans les tribunes du Vélodrome.

Le Stade Vélodrome théâtre d'une belle fête à venir ? 

Ces dernières heures, La Provence en a notamment dit plus sur les conditions de cette rencontre amicale, qui devrait se tenir le 4 octobre prochain. Le Sénégal a annoncé la tenue de la rencontre, même si certains détails restent encore à régler. Sauf surprise, le Vélodrome sera plein à craquer, surtout avec des prix annoncés comme abordables, pour voir d'un côté l'une des meilleures équipes africaines du moment et, de l'autre, une formation en devenir qui compte dans ses rangs certains joueurs issus des quartiers de Marseille.

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Alors que l'Olympique de Marseille a de plus en plus de mal à remplir les travées de son stade cette saison en raison de la crise financière et sportive importante qui frappe le club, ce dernier pourrait néanmoins se féliciter de voir le Stade Vélodrome revêtir son habit de fête pour un match qui promet un beau spectacle sur et en dehors du terrain. La dernière fois que le Stade Vélodrome a accueilli une rencontre internationale, il s'agissait de la demi-finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 entre l'équipe du Maroc et celle d'Espagne.
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Derniers commentaires

« Tout le monde est contre l’OL », Morton est dégoûté

venir des années 2000 où le secoins de la FFF régnait en pacha sur la Ligue 1, avait les arbitres à sa botte, et les horaires de matches à sa convenance, aujourd'hui cette personne se trouve membre de la FFF, Lyon paie aujourd'hui et du moins je l'espère tous les agissements de ce personnage

L’OL accueillera la finale de la Ligue des Champions féminine

Hein...... Rien à foutre de ta gueule

L'arbitre d'OM-PSG n'est pas validé à Marseille

Les clubs professionnels ne peuvent récuser ou désaprouver les désignations des arbitres.......C'est le meilleur avec Wattelier et Bollengier apte à diriger ce match Turpin est pour moi en déclin

L'OL et rien d'autre, il n'a pas hésité une seconde

Combien de temps résistera t-il et supportera de ne jouer que quelques minutes par ci par là Il ne restera pas longtemps dans ce club

OM : Ce match qui va remplir le Vélodrome à 200 %

A se serait merveilleux

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