« Tout le monde est contre l’OL », Morton est dégoûté

« Tout le monde est contre l’OL », Morton est dégoûté

OL15 sept. , 13:30
parGuillaume Conte
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Trop c'est trop pour Tyler Morton, qui estime que les supporters de l'OL sont trop souvent interdits de déplacement ces derniers temps.
Après son match nul face au Paris FC samedi dernier, l’Olympique Lyonnais va enchainer avec un déplacement à Anderlecht. Cette fois, ce sera avec les supporters, qui seront plus de 1000 à se rendre en Belgique pour soutenir leur équipe. Une présence bienvenue même si elle se fait de plus en plus rare. Les interdictions de stade pleuvent et l’OL doit de plus en plus régulièrement évoluer sans ses supporters en déplacement. Une situation qui surprend Tyler Morton, qui a connu les joutes en Premier League et en Championship, et sait que les déplacements de supporters sont toujours effectués en masse, pour remplir au final une bonne partie du stade.
Si l’ancien joueur de Liverpool regrette cette situation, il préfère mettre en avant la solidarité de l’équipe pour décupler les forces dans ces moments où les fans ne peuvent pas être présents. « On sait à quel point nos supporters sont incroyables, surtout pour nous les joueurs. C’est difficile bien sûr de faire ces matchs sans leur présence, c’est plus difficile pour nous, mais nous sommes une équipe, et on se dit que tout le monde est toujours contre l’OL à mon avis. Donc on reste soudés ensemble. En Premier League, on voit toujours les supporters en déplacement, ça rend le match meilleur. Ça donne de la vie au match, même pour tout le public, mais on est une famille et on reste ensemble dans ces moments là », a livré le milieu de terrain, pas loin de penser que les supporters de l’OL sont particulièrement ciblés par les interdictions de déplacement de stade depuis qu’il est arrivé en France.
A Anderlecht ce mercredi, ce ne sera pas le cas et l’OL va pouvoir compter sur un parcage blindé pour ce premier match d’Europa League de la saison.
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venir des années 2000 où le secoins de la FFF régnait en pacha sur la Ligue 1, avait les arbitres à sa botte, et les horaires de matches à sa convenance, aujourd'hui cette personne se trouve membre de la FFF, Lyon paie aujourd'hui et du moins je l'espère tous les agissements de ce personnage

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Hein...... Rien à foutre de ta gueule

L'arbitre d'OM-PSG n'est pas validé à Marseille

Les clubs professionnels ne peuvent récuser ou désaprouver les désignations des arbitres.......C'est le meilleur avec Wattelier et Bollengier apte à diriger ce match Turpin est pour moi en déclin

L'OL et rien d'autre, il n'a pas hésité une seconde

Combien de temps résistera t-il et supportera de ne jouer que quelques minutes par ci par là Il ne restera pas longtemps dans ce club

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A se serait merveilleux

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