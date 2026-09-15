A 41 ans, il se propose de sauver l’OM pour zéro euro

A 41 ans, il se propose de sauver l’OM pour zéro euro

OM15 sept. , 14:30
parGael Anger
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En grande difficulté financières, l'OM n'a pas pu recruter un seul joueur cet été. Un ancien du club, qui a remporté le dernier titre du palmarès de Marseille, est prêt à venir pour zéro euro.
L’OM a déjà connu de nombreuses crises par le passé. Souvent sportives ou dirigeantes. Mais celle financière lancée par la période de restriction de Frank McCourt est d’une ampleur inédite, car cet été tout le monde était à vendre, sans aucun achat possible pour compenser ces pertes. Bruno Genesio manque clairement de solutions sur certains profils. Même des joueurs libres, comme Sofiane Boufal, n’ont pas pu intéresser l’OM qui n’avait pas les moyens de le payer aux yeux de la DNCG et de l’UEFA selon les dirigeants.

Taïwo a connu 14 clubs, mais seul l'OM compte

C’est le moment choisi par Taye Taïwo pour faire acte de candidature à un retour à l’OM. A 41 ans, l’arrière gauche était présent à un évènement de football en salle avec les anciennes gloires du club, comme Franck Ribéry, Robert Pirès et Steve Mandanda. Interrogé sur la situation du club de son coeur, le Nigérian s’est proposé avec le sourire tant il aime l’OM. « Un retour à l’OM ? Je reviens gratuit, l’OM c’est mon club ça », a lancé l’arrière gauche qui a évolué à Marseille entre 2005 et 2011, avant de faire un parcours plus alambiqué par la suite. Il a terminé sa carrière en 2022 en Finlande, et un retour n’est donc pas réellement dans les cartons.
Néanmoins, le fougueux défenseur est désormais devenu plus sage, et il n’a qu’un souhait pour l’OM. « Maintenant, je veux juste qu’on reste en Ligue 1, et après on pourra penser à autre chose », explique celui qui a été champion de France avec l’OM en 2010, tout en remportant également deux fois la Coupe de la Ligue. Près de 20 ans plus tard, ce sont toujours les derniers trophées glanés par l’OM.
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OL : Une recrue déjà indispensable, Fonseca se régale

Très bonne recrue cet Athekame.

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

toi t'es le roi de l'argumentation la sardine :)

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

Démonstration faites mdr et bien non ! DEGONFLES TON BOULARD ah maintenant Monsieur est dans la tete de Mboulard ! Il sait si il parle au sens propre ou au sens figuré ! Et ta définition ca change rien, c'est tjr aussi ridicule comme déclaration ! que ca soit au figuré ou pas ! "élu au sens figuré: Personne choisie" Merci de confirmer ce que je dis ! Personne l'a choisi pour ton ballon d'or depuis 10ans... C'est Dembele l'élu selon ta propre définition mdr

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

pour le coup tu demontres que tu connais meme pas la signification du mot l'élu que mbappé a mentionner c'est pas le fait de ce faire elire mdr élu au sens figuré: Personne choisie par préférence en amour (l'heureux élu) ou quelqu'un qui semble avoir une chance ou un talent unique tu te coucheras moins bete ce soir lol voila demonstration faite bisous

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

Tu fais de la peine sérieux

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