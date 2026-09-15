A 41 ans, il se propose de sauver l’OM pour zéro euro

En grande difficulté financières, l'OM n'a pas pu recruter un seul joueur cet été. Un ancien du club, qui a remporté le dernier titre du palmarès de Marseille, est prêt à venir pour zéro euro.

L’OM a déjà connu de nombreuses crises par le passé. Souvent sportives ou dirigeantes. Mais celle financière lancée par la période de restriction de Frank McCourt est d’une ampleur inédite, car cet été tout le monde était à vendre, sans aucun achat possible pour compenser ces pertes. Bruno Genesio manque clairement de solutions sur certains profils. Même des joueurs libres, comme Sofiane Boufal, n’ont pas pu intéresser l’OM qui n’avait pas les moyens de le payer aux yeux de la DNCG et de l’UEFA selon les dirigeants.

Taïwo a connu 14 clubs, mais seul l'OM compte

C’est le moment choisi par Taye Taïwo pour faire acte de candidature à un retour à l’OM. A 41 ans, l’arrière gauche était présent à un évènement de football en salle avec les anciennes gloires du club, comme Franck Ribéry, Robert Pirès et Steve Mandanda. Interrogé sur la situation du club de son coeur, le Nigérian s’est proposé avec le sourire tant il aime l’OM. « Un retour à l’OM ? Je reviens gratuit, l’OM c’est mon club ça », a lancé l’arrière gauche qui a évolué à Marseille entre 2005 et 2011, avant de faire un parcours plus alambiqué par la suite. Il a terminé sa carrière en 2022 en Finlande, et un retour n’est donc pas réellement dans les cartons.